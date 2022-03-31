***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar(Pan Teknoloji A.Ş. Sermaye Artırımı Hakkında)Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2022 (bugün) tarihli toplantısında, Şirketimizin %100 oranında Bağlı Ortaklığı olan Pan Teknoloji Anonim Şirketi'nin mevcut 60.000.000 TL olan sermayesinin 40.000.000 TL nakit artırımla 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına nakit artırıma konu 40.000.000 TL'nin "Halka Arzdan Elde Edilen Gelirlere İlişkin Fon Kullanım Raporu" kapsamında şirketimiz tarafından nakden ödenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014752BIST