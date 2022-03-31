***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2022 19:22
***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Pan Teknoloji A.Ş. Sermaye Artırımı Hakkında)
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2022 (bugün) tarihli toplantısında, Şirketimizin %100 oranında Bağlı Ortaklığı olan Pan Teknoloji Anonim Şirketi'nin mevcut 60.000.000 TL olan sermayesinin 40.000.000 TL nakit artırımla 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına nakit artırıma konu 40.000.000 TL'nin "Halka Arzdan Elde Edilen Gelirlere İlişkin Fon Kullanım Raporu" kapsamında şirketimiz tarafından nakden ödenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014752
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,15
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.221
18:0514,6989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0458
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6989
En Düşük
14,5922
18:0516,2994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0547
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
18:05917,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,23
|Açılış
|: 917,23
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
918,51
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|216,70
|55.716.088
|% 10,00
|
|ASUZU
|74,80
|146.750.890
|% 10,00
|
|AYCES
|72,05
|6.276.427
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.704.404
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|47.442.112
|% 9,98
|
|GZNMI
|40,32
|242.496.306
|% -10,00
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,15
|164.769.202
|% -8,30
|
|ISBTR
|51.989,00
|321.817
|% -5,98
|
|SERVE
|18,83
|380.461
|% -5,38
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,25
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,53
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 3,88
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,60
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% -0,97
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6574
|14,6989
|% 0,31
|
|Euro
|16,2776
|16,2994
|% -0,33
|
|Sterlin
|19,2290
|19,3255
|% 0,15
|
|Frank
|15,8534
|15,9489
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9019
|3,9214
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|11,56
|
|Altın Gr.
|916
|917
|5,63
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
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17:57XU050
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