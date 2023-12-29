***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere Şirketimiz SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması) kapsamında Birinci Grup Şirketler arasında yer almaktadır.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Şansal Cumhur ERBACIOĞLU'nun 31.12.2023 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacak olması nedeniyle, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.8. maddesi uyarınca Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme Komitesi yerine) tarafından hazırlanacak bağımsız aday listesi ve yönetim kurulu kararı SPK onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230946BIST