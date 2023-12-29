***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2023 20:21
***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere Şirketimiz SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması) kapsamında Birinci Grup Şirketler arasında yer almaktadır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Şansal Cumhur ERBACIOĞLU'nun 31.12.2023 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacak olması nedeniyle, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.8. maddesi uyarınca Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme Komitesi yerine) tarafından hazırlanacak bağımsız aday listesi ve yönetim kurulu kararı SPK onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230946
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
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|Açılış
|: 7.415
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|Önceki Kapanış
|: 7.396
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7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,5422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1181
|Açılış
|: 29,5700
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|Önceki Kapanış
|: 29,4000
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29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,7269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0540
|Açılış
|: 32,6000
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|Önceki Kapanış
|: 32,5000
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En Düşük
32,5446
18:051.963,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
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|Açılış
|: 1.963,02
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|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
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1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|115.009.254
|% 10,00
|
|NTGAZ
|23,10
|250.961.338
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.943.623
|% 10,00
|
|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
|
|GEDIK
|14,88
|26.179.651
|% 9,98
|
|EYGYO
|8,60
|24.413.351
|% -58,25
|
|SAMAT
|40,50
|20.589.906
|% -10,00
|
|UFUK
|89,30
|3.337.046
|% -6,49
|
|DGGYO
|28,50
|15.478.041
|% -3,85
|
|PKART
|32,10
|2.228.844
|% -3,25
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.384.568
|% 9,94
|
|THYAO
|228,60
|4.064.684.246
|% -0,17
|
|AKBNK
|36,52
|3.183.572.627
|% 1,33
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,88
|1.011.621.816
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.595.901.760
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
|
|ISGYO
|15,51
|1.547.643.952
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5243
|29,5422
|% 0,40
|
|Euro
|32,6847
|32,7269
|% 0,17
|
|Sterlin
|37,5511
|37,7395
|% 0,51
|
|Frank
|35,0605
|35,2717
|% 0,94
|
|Riyal
|7,8572
|7,8966
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,95
|23,98
|% 0,66
|
|Platin
|996,51
|1.001,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.104,07
|1.107,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,36
|77,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,58
|2.066,91
|% 0,66
|