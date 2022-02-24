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***INVES* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

24.02.2022 18:15
***INVES* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 ind


***INVES******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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İnvestco Holding A.Ş.' paylarının Halka Arzında satışa sunulan payların % 5' inden fazlasını satın alan Gerçek/Tüzel kişi listesi

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
NİHAT ÖZÇELİK 12.720.098 % 33,92 - - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004146


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Cumhuriyet 6.078 6.170 457,00  
Tam 6.049 6.206 463,52  
Yarım 2.924 3.002 224,22  
Çeyrek 1.466 1.501 112,11  
Gümüş.Ons 24,60 24,63 0,04  
Gümüş Gr. 11,17 11,18 0,25  
B. Petrol 98,65 98,65 4,60  
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