***INVES* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***INVES******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [INVES]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİnvestco Holding A.Ş. ‘nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesi ve ekleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002776BIST