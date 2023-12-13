***IOG* *IYS* *IYR* *ISP* *ISS* *IZZ* *TPE* *IPO* *KKH* *IBD* *ITV* *YAR* *ICG* *IPV* *IKP* *TDG* *IUF* *IAT* *IGZ*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel
13.12.2023 13:22
***IOG******IYS******IYR******ISP******ISS******IZZ******TPE******IPO******KKH******IBD******ITV******YAR******ICG******IPV******IKP******TDG******IUF******IAT******IGZ*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [IOG, IBD, IYS, TPE, ICG, KKH, IZZ, IGZ, ITV, IPO, IAT, YAR, IYR, ISS, TDG, IPV, IKP, IUF]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz ve ilgili fonlar alanında unvanları belirtilen yatırım fonlarının izahnamelerinde yapılan değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225314
BIST