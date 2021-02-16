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***IPA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

16.02.2021 13:59



***IPA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [IPA]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

İş   Portföy Yönetimi A.Ş. 15/02/2021 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 18/02/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
    FON KODU
    ESKİ FON UNVANI
    YENİ FON UNVANI

     IPA
    İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon
    İş Portföy Sütaş İkinci Serbest Özel Fon





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909906


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