***IPA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
16.02.2021 13:59
***IPA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [IPA]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş. 15/02/2021 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 18/02/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
IPA
İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon
İş Portföy Sütaş İkinci Serbest Özel Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909906
BIST
14:051.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,14
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
14:056,9084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0558
|Açılış
|: 6,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,9025
14:058,4082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0464
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
14:05405,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,90
|Açılış
|: 405,51
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler14:05
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.813.097
|% 9,98
|
|IZMDC
|4,86
|67.765.051
|% 9,95
|
|BTCIM
|12,15
|27.755.458
|% 9,95
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|EPLAS
|39,00
|4.459.415
|% -6,20
|
|PSDTC
|31,30
|28.317.796
|% -5,72
|
|PSDTC
|31,30
|28.317.796
|% -5,72
|
|KOZAL
|150,20
|1.587.606.872
|% 1,01
|
|GUBRF
|79,05
|1.078.415.844
|% 8,07
|
|EKGYO
|2,58
|973.885.267
|% 1,57
|
|SASA
|40,64
|954.327.202
|% 7,34
|
|IPEKE
|17,26
|720.918.629
|% 5,44
|
|SKBNK
|1,56
|697.918.922
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,58
|973.885.267
|% 1,57
|
|TSKB
|1,79
|250.379.687
|% 1,70
|
|YKBNK
|2,93
|373.505.570
|% 0,34
|
|PETKM
|5,22
|611.328.816
|% 1,75
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9069
|6,9084
|% -0,80
|
|Euro
|8,4048
|8,4082
|% -0,55
|
|Sterlin
|9,6078
|9,6560
|% -0,48
|
|Frank
|7,7597
|7,8064
|% -0,41
|
|Riyal
|1,8385
|1,8477
|% -0,68
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|3,46
|
|Altın Gr.
|405
|406
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.740
|-11,00
|
|Tam
|2.682
|2.750
|-14,69
|
|Yarım
|1.296
|1.330
|-7,10
|
|Çeyrek
|650
|665
|-3,55
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,63
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,09
|63,09
|-0,21
|
Seans Raporu
14:05
daha fazla
-
14:21KRTEK
Yüzde 7.91 oranında artışla 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 462, 086 adet işlem
-
14:20XU100
Endeks 1, 574 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 18, 194.00 milyon TL de
-
14:20DNISI
Yüzde 7.50 oranında artışla 20.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 416, 971 adet işlem
-
14:19ERBOS
Yüzde 4.07 oranında artışla 74.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 355, 619 adet işlem
-
14:18DERIM
Yüzde 6.54 oranında artışla 12.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 433, 732 adet işlem