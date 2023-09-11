***IPB* *IST* *IRF* *ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***IPB******IST******IRF******ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [IPB, IST, IRF]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 31.08.2023 tarih ve E-12233903-305.99-41546 sayılı yazı ile izin verilen Burgan Bank A.Ş. tarafından Vadeli Mevduat, Güldüren Hesap ve O/N Hesap müşterilerine uygulanacak olan Promosyon Kampanyasına ilişkin duyuru metni ektedir.İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193632BIST