***IPEKE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular
27.09.2021 15:14
***IPEKE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular )
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VİOP Diğer Duyurular
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görmekte olan IPEKE pay vadeli işlem sözleşmelerinde yeni vade aylarının işleme açılmamasına karar verilmiştir. Halen işlem görmekte olan Eylül, Ekim ve Kasım 2021 vade aylarına ait sözleşmeler, vade sonu tarihlerine kadar işlem görmeye devam edecektir.
Önemle duyurulur.
Saygılarımızla,
VİOP
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965334
BIST
16:341.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,48
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
16:348,8450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0210
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8217
16:3410,3634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0701
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
16:34497,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,11
|Açılış
|: 497,94
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler16:34
|PKENT
|2.601,20
|24.885.473
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,52
|7.805.857
|% 9,98
|
|YEOTK
|80,50
|63.368.447
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|17.876.153
|% 9,97
|
|INVEO
|104,20
|5.971.077
|% 9,97
|
|KTSKR
|49,30
|20.817.094
|% -8,28
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|VBTYZ
|18,86
|34.423.093
|% -5,79
|
|EDATA
|10,04
|30.977.284
|% -5,73
|
|GARAN
|8,83
|1.040.780.673
|% 0,11
|
|THYAO
|13,59
|944.856.027
|% -0,22
|
|BIOEN
|37,76
|499.674.717
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,31
|427.600.684
|% -0,43
|
|TUPRS
|111,00
|416.736.446
|% 0,18
|
|YKBNK
|2,31
|427.600.684
|% -0,43
|
|GARAN
|8,83
|1.040.780.673
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,77
|169.469.174
|% -1,12
|
|THYAO
|13,59
|944.856.027
|% -0,22
|
|PETKM
|6,39
|393.878.383
|% 2,08
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8392
|8,8450
|% -0,24
|
|Euro
|10,3335
|10,3634
|% -0,67
|
|Sterlin
|12,0825
|12,1431
|% -0,04
|
|Frank
|9,4942
|9,5514
|% -0,61
|
|Riyal
|2,3510
|2,3627
|% -0,24
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|1,48
|
|Altın Gr.
|498
|499
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|2,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|-0,69
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-0,34
|
|Çeyrek
|796
|815
|-0,17
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|78,56
|78,56
|1,33
|
Seans Raporu
16:34
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-
16:46KRGYO
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 719, 637 adet işlem
-
16:45BJKAS
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 652, 171 adet işlem
-
16:44HLGYO
Yüzde -3.27 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 253, 198 adet işlem
-
16:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 81 kaybederek (% -0.12 ) 1, 477
-
16:43XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 9, 527.00 milyon TL de