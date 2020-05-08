***IPEKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2020 17:03
***IPEKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IPEKE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IPEKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843705
BIST
17:1797.936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -463,06
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.790
17:177,1380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0452
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
17:177,7482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0586
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
17:17393,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,98
|Açılış
|: 393,82
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|13,18
|280.591.043
|% 9,92
|
|ALKA
|9,44
|27.485.342
|% 9,90
|
|ALYAG
|1,34
|2.796.056
|% 9,84
|
|AFYON
|2,87
|588.837.257
|% 3,24
|
|ADBGR
|6,98
|4.004.686
|% 1,16
|
|ARCLK
|15,39
|103.997.808
|% -2,96
|
|ALARK
|4,58
|57.586.105
|% -2,76
|
|ASUZU
|11,29
|8.313.942
|% -2,67
|
|AGYO
|1,56
|9.509.076
|% -2,50
|
|AEFES
|16,99
|60.868.120
|% -2,41
|
|AFYON
|2,87
|588.837.257
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,60
|347.245.388
|% -1,06
|
|ALKIM
|13,18
|280.591.043
|% 9,92
|
|ASELS
|26,64
|253.144.801
|% -0,67
|
|ARCLK
|15,39
|103.997.808
|% -2,96
|
|AFYON
|2,87
|588.837.257
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,60
|347.245.388
|% -1,06
|
|YYAPI
|0,54
|24.585.640
|% 1,89
|
|ALKIM
|13,18
|280.591.043
|% 9,92
|
|AKENR
|1,01
|16.543.886
|% -0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8178
|8,8620
|% 0,52
|
|Frank
|7,3101
|7,3541
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8937
|1,9032
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|0,69
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.574
|4,90
|
|Tam
|2.591
|2.641
|5,00
|
|Yarım
|1.264
|1.291
|2,40
|
|Çeyrek
|630
|646
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|30,02
|30,02
|0,56
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:34KOZAA
Yüzde -6.39 oranında düşüşle 11.43 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 422, 037 adet işlem
-
17:33KAREL
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 15.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 740, 595 adet işlem
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -299, 33 kaybederek (% -0.26 ) 114, 634
-
17:32XU100
Endeks 97, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 10, 732.00 milyon TL de
-
17:31HUBVC
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 983, 655 adet işlem