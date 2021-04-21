***IPEKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:23
***IPEKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IPEKE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IPEKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930110
BIST
17:441.330
En Yüksek
|Değişim
|: -2,60%
|| -35,43
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
17:448,1872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0800
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
17:449,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0980
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
17:44471,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 8,04
|Açılış
|: 471,87
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.913.858
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|13.796.940
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|DARDL
|19,80
|21.294.248
|% -10,00
|
|MNDRS
|2,07
|20.672.453
|% -10,00
|
|ISKPL
|28,26
|39.906.441
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.564.289
|% -10,00
|
|PAMEL
|27,90
|2.560.720
|% -10,00
|
|EREGL
|17,91
|1.252.933.066
|% -1,76
|
|PETKM
|6,33
|1.095.384.493
|% -3,65
|
|GARAN
|6,98
|1.043.219.953
|% -1,55
|
|KRDMD
|6,90
|634.717.175
|% -4,17
|
|THYAO
|10,86
|548.499.578
|% -2,69
|
|YKBNK
|2,07
|418.347.085
|% -2,36
|
|PETKM
|6,33
|1.095.384.493
|% -3,65
|
|GARAN
|6,98
|1.043.219.953
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,80
|252.258.426
|% -2,17
|
|TSKB
|1,22
|131.953.410
|% -3,17
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1812
|8,1848
|% 0,96
|
|Euro
|9,8568
|9,8677
|% 1,01
|
|Sterlin
|11,3675
|11,4246
|% 0,86
|
|Frank
|8,8733
|8,9267
|% 0,59
|
|Riyal
|2,1757
|2,1866
|% 0,93
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|13,02
|
|Altın Gr.
|472
|472
|7,83
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,38
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,93
|0,19
|
|B. Petrol
|66,06
|66,06
|-0,51
|