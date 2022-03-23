***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.03.2022 16:13
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
22.03.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.03.2022 - 10542
Açıklamalar
Şirketimiz 17.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu'nun 2022/137 sayılı kararıyla, Şirketimizin 2022 yılı bağımsız denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verildiği hususunu duyurmuştu.
Buna göre Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketimizin Bağımsız denetimi için ilgili atanma kararı 22.03.2022 tarihli ve 10542 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur
Kamuoyunun Bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012404
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|THYAO
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|1.903.177.643
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|KRDMD
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|% -0,33
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|HEKTS
|18,15
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|DOHOL
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|DOHOL
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|GARAN
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|1.935
|13,20
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|Cumhuriyet
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|6.206
|43,00
|
|Tam
|6.085
|6.237
|54,58
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|Yarım
|2.941
|3.017
|26,40
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|13,20
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|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|0,33
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|Gümüş Gr.
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|0,15
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|121
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