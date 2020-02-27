***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler259.786 239 -2.775 49.204 301.412 92.742 700.608 2.497.178 3.197.786Transferler92.742 -92.742Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)938 238.152 239.090 865.245 1.104.335Dönem Sonu Bakiyeler259.786 239 -1.837 49.204 394.154 238.152 939.698 3.362.423 4.302.121Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler259.786 239 -1.837 49.204 394.154 238.152 939.698 3.362.423 4.302.121Transferler238.152 -238.152Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.550 5.538 406.558 410.546 1.363.939 1.774.485Dönem Sonu Bakiyeler259.786 239 -3.387 5.538 49.204 632.306 406.558 1.350.244 4.726.362 6.076.606Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.068.187 993.587Dönem Karı (Zararı)1.771.436 1.104.932Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler816.103 377.490Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 243.927 101.321Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.128 11.189Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3-7 1.684Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-3.812 11.189Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler56.413 14.501Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 3.547 10.596Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.659 1.979Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 51.207 1.926Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.333Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.333Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 436.553 253.658Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler74.005 -3.179İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-139.451 -138.393Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-5.861Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-7 -2.199 18.659Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-8 -52.307 -110.807Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -75.814 -105.481Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -152 -217Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -20.485 -10.016Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-7 1.580 26.198Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 2.284 -1.656Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-8 -3.414 15.439Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 723 -2.055İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.194 31.543Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 15.995Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 199 31.543Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.448.088 1.344.029Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 3.369 -1.535Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -383.270 -348.907YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-148.563 -244.441Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri752 3.389Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13-14 752 3.389Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-148.616 -246.999Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14 -147.808 -246.999Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14 -808Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -699 -831FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.919.624 749.146NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.919.624 749.146DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.794.533 2.045.387DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.714.157 2.794.533Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.714.157 2.794.533Ticari Alacaklar26.569 13.135İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-7 881İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 26.569 12.254Diğer Alacaklar158.304 116.329İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-8 96.872 80.056İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 61.432 36.273Stoklar9 400.304 324.490Canlı Varlıklar11 13.520 11.781Peşin Ödenmiş Giderler10 23.712 13.135Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar359Diğer Dönen Varlıklar18 40.144 32.320ARA TOPLAM5.376.710 3.306.082TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.376.710 3.306.082DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar230.492 225.919Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 230.492 225.919Diğer Alacaklar8 1.790 3.065Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 213.748 220.219Maddi Duran Varlıklar13 649.088 763.203Kullanım Hakkı Varlıkları2 4.506Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.304 18.256Şerefiye14 15.773 15.773Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 1.531 2.483Peşin Ödenmiş Giderler10 58.480 50.140Ertelenmiş Vergi Varlığı25 153.970 105.691Diğer Duran Varlıklar18 24.041TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.329.378 1.410.534TOPLAM VARLIKLAR6.706.088 4.716.616KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.902İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.902Kiralama İşlemlerinden Borçlar2 3.902Ticari Borçlar74.386 75.352İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-7 16.839İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 74.386 58.513Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 11.233 8.949Diğer Borçlar19.368 26.512İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-8 1.533İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 17.835 26.512Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.354 631Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 140.716 39.154Kısa Vadeli Karşılıklar180.479 116.433Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 10.641 7.272Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 169.838 109.161Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 10.139 9.318ARA TOPLAM441.577 276.349TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER441.577 276.349UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar545İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar545Kiralama İşlemlerinden Borçlar2 545Diğer Borçlar8 32.619 28.889Uzun Vadeli Karşılıklar154.741 109.257Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 29.382 24.285Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 125.359 84.972TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER187.905 138.146TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER629.482 414.495ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.350.244 939.698Ödenmiş Sermaye19 259.786 259.786Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 239 239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.387 -1.837Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.387 -1.837Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -3.387 -1.837Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.538Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 5.538Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 49.204 49.204Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 632.306 394.154Net Dönem Karı veya Zararı406.558 238.152Kontrol Gücü Olmayan Paylar4.726.362 3.362.423TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.076.606 4.302.121TOPLAM KAYNAKLAR6.706.088 4.716.616Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 2.928.205 1.670.786Satışların Maliyeti20 -1.038.902 -698.829TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.889.303 971.957BRÜT KAR (ZARAR)1.889.303 971.957Genel Yönetim Giderleri21 -166.735 -164.256Pazarlama Giderleri21 -11.926 -4.229Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -140.889 -41.788Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 89.821 38.095Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -81.194 -85.482ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.578.380 714.297Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 672.916 619.227Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -5.106 -14.617FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.246.190 1.318.907Finansman Gelirleri24 56.655Finansman Giderleri24 -16.972SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.246.190 1.358.590Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-474.754 -253.658Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -523.986 -293.457Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 49.232 39.799SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.771.436 1.104.932DÖNEM KARI (ZARARI)1.771.436 1.104.932Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 1.364.878 866.780Ana Ortaklık Payları406.558 238.152Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.550 -597Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -3.170 -746Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları938Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler682 149Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 682 149Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.100Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 7.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.562Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi19 -1.562DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.988 -597TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.775.424 1.104.335Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.363.940 865.245Ana Ortaklık Payları411.484 239.090http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822233BIST