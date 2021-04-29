***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler259.786 239 -3.387 5.538 49.204 404.935 406.558 1.122.873 4.953.733 6.076.606Transferler406.558 -406.558Dönem Karı (Zararı)80.491 80.491 290.877 371.368Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)518 -5.538 -5.020 1.123 -3.897Dönem Sonu Bakiyeler259.786 239 -2.869 49.204 811.493 80.491 1.198.344 5.245.733 6.444.077Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler259.786 239 -3.737 49.204 811.493 362.163 1.479.148 6.285.010 7.764.158Transferler362.163 -362.163Dönem Karı (Zararı)180.370 180.370 530.684 711.054Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.095 -1.095 -1.739 -2.834Dönem Sonu Bakiyeler259.786 239 -4.832 49.204 1.173.656 180.370 1.658.423 6.813.955 8.472.378Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI528.130 346.363Dönem Karı (Zararı)711.054 371.368Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)711.054 371.368Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.984 194.834Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler39.114 49.357Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler942 4.094Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.094Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler942Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler117.039 96.086Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 15.130 3.869Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 18.906Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 96.046 65.791Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 5.863 7.520Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-237.080 -103.024Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-238.411 -103.905Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.331 881Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 165.259 147.023Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-81.289Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler8 1.294Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-51.722 -189.648Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.579 -4.314Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.639 31.599Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -8.854 -3.664Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)1.395 2.244Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-13.040 -37.783Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.411 -1.343Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-6.989 3.861Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.378 2.953Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.286 3.003İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.269 -186.204Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-12.693 -178.914Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.424 -7.290Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları663.316 376.554Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -1.716 -489Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -2.517 -11.568Vergi İadeleri (Ödemeleri)-130.953 -18.134YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI221.945 99.466Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3 126Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3 126Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-80.195 -55.259Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -77.974 -55.224Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.221 -35Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -1.438 -1.194Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri92.007Alınan Faiz211.879 113.624Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-311 42.169FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.010 -2.854Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.010 -2.854YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)749.065 442.975NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)749.065 442.975DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.165.595 4.600.063DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.914.660 5.043.038Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.965.793 6.190.196Ticari Alacaklar29.667 21.030İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar29.667 21.030Diğer Alacaklar28.854 32.622İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar28.854 32.622Stoklar6 432.641 423.787Canlı Varlıklar10.366 11.761Peşin Ödenmiş Giderler325.773 316.202Diğer Dönen Varlıklar4.813 4.547ARA TOPLAM7.797.907 7.000.145Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar10.718TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.797.907 7.010.863DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 312.832 312.521Diğer Alacaklar128.933 117.346İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 127.146 115.472İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.787 1.874Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 226.547 227.209Maddi Duran Varlıklar8 760.671 718.678Kullanım Hakkı Varlıkları3.744 4.483Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.342 12.414Şerefiye9 11.232 11.232Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 3.110 1.182Peşin Ödenmiş Giderler8.443 4.974Ertelenmiş Vergi Varlığı14 172.901 144.200Diğer Duran Varlıklar95.543 83.115TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.723.956 1.624.940TOPLAM VARLIKLAR9.521.863 8.635.803KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.405 3.598İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.405 3.598Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.405 3.598Ticari Borçlar106.412 109.823İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar106.412 109.823Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19.385 26.374Diğer Borçlar19.197 19.047İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 1.323 1.217İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.874 17.830Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.768 613Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 182.022 119.473Kısa Vadeli Karşılıklar502.108 389.152Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 23.850 11.147Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 478.258 378.005Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.773 2.348ARA TOPLAM839.070 670.428TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER839.070 670.428UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar726 1.329İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar726 1.329Kiralama İşlemlerinden Borçlar726 1.329Diğer Borçlar45.720 40.309Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)131Uzun Vadeli Karşılıklar163.838 159.329Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 45.207 39.837Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 118.631 119.492Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 250TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER210.415 201.217TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.049.485 871.645ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.658.423 1.479.148Ödenmiş Sermaye11 259.786 259.786Paylara İlişkin Primler (İskontolar)239 239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.832 -3.737Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.832 -3.737Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.832 -3.737Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 49.204 49.204Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.173.656 811.493Net Dönem Karı veya Zararı180.370 362.163Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.813.955 6.285.010TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.472.378 7.764.158TOPLAM KAYNAKLAR9.521.863 8.635.803Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 879.371 716.727Satışların Maliyeti12 -361.731 -276.000TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)517.640 440.727BRÜT KAR (ZARAR)517.640 440.727Genel Yönetim Giderleri-81.261 -42.369Pazarlama Giderleri-1.910 -1.671Araştırma ve Geliştirme Giderleri-60.278 -39.879Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.430 32.681Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.023 -45.133ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)371.598 344.356Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 504.715 177.782Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 -3.747FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)876.313 518.391SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)876.313 518.391Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-165.259 -147.023Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -193.502 -137.270Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 28.243 -9.753SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)711.054 371.368DÖNEM KARI (ZARARI)711.054 371.368Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar530.684 290.877Ana Ortaklık Payları180.370 80.491Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.834 1.641Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.542 2.051Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler708 -410Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi708 -410Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -7.100Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-7.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.562Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.562DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.834 -3.897TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)708.220 367.471Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar528.945 292.000Ana Ortaklık Payları179.275 75.471http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932518BIST