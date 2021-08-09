***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 406.558 -406.558Dönem Karı (Zararı)185.293 185.293 647.443 832.736Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-129 -5.538 -5.667 -273 -5.940Dönem Sonu Bakiyeler259.786 239 -3.516 49.204 811.493 185.293 1.302.499 5.600.903 6.903.402Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler259.786 239 -3.737 49.204 811.493 362.163 1.479.148 6.285.010 7.764.158Transferler362.163 -362.163Dönem Karı (Zararı)379.492 379.492 1.090.203 1.469.695Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.417 -1.417 -1.890 -3.307Dönem Sonu Bakiyeler259.786 239 -5.154 49.204 1.173.656 379.492 1.857.223 7.373.323 9.230.546Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.023.064 762.552Dönem Karı (Zararı)1.469.694 832.736Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.469.694 832.736Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-17.085 289.980Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler88.609 95.595Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler33.437 1.905Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.554 506Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 28.883 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 1.399Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30.762 156.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 28.425 3.652Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 11.254Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -57.044 128.254Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 59.381 13.198Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-522.529 -224.822Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -526.584 -228.752Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.055 3.930Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 433.929 260.925Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-81.290 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 19İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-218.788 -182.854Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.098 -1.166Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-144.027 -113.055İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-144.027 -113.055Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -86.335 -33.804Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)487 2.070Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-24.262 -8.063Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler56.078 -4.943Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.192 -2.549Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.343 4.960Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.104 2.747İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.270 -29.051Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-68.556 -30.139Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)47.286 1.088Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.233.821 939.862Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -2.390 -1.024Vergi İadeleri (Ödemeleri)-205.705 -154.338Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 -2.662 -21.948YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI299.628 130.678Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri50 124Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri50 124Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-320.280 -145.494Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -317.695 -145.455Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.585 -39Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -2.503 -2.401Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri92.007 0Alınan Faiz496.197 242.289Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)34.157 36.160FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.136 -6.151Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.136 -6.151YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.314.556 887.079NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.314.556 887.079DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.165.595 4.600.063DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.480.151 5.487.142Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.535.139 6.190.196Ticari Alacaklar29.575 21.030İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar29.575 21.030Diğer Alacaklar31.536 32.622İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar31.536 32.622Stoklar6 481.239 423.787Canlı Varlıklar11.274 11.761Peşin Ödenmiş Giderler75.431 316.202Diğer Dönen Varlıklar7.914 4.547ARA TOPLAM8.172.108 7.000.145Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 10.718TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.172.108 7.010.863DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 278.364 312.521Diğer Alacaklar142.975 117.346İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 140.050 115.472İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.925 1.874Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 226.172 227.209Maddi Duran Varlıklar8 1.227.378 718.678Kullanım Hakkı Varlıkları36.311 4.483Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.302 12.414Şerefiye9 11.232 11.232Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 3.070 1.182Peşin Ödenmiş Giderler2.684 4.974Ertelenmiş Vergi Varlığı14 187.008 144.200Diğer Duran Varlıklar108.387 83.115TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.223.581 1.624.940TOPLAM VARLIKLAR10.395.689 8.635.803KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16.195 3.598İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16.195 3.598Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.195 3.598Ticari Borçlar165.901 109.823İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar165.901 109.823Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27.566 26.374Diğer Borçlar19.791 19.047İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 2.016 1.217İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.775 17.830Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.587 613Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 270.295 119.473Kısa Vadeli Karşılıklar424.696 389.152Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 34.861 11.147Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 389.835 378.005Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.121 2.348ARA TOPLAM934.152 670.428TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER934.152 670.428UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25.593 1.329İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar25.593 1.329Kiralama İşlemlerinden Borçlar25.593 1.329Diğer Borçlar48.909 40.309Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)131 0Uzun Vadeli Karşılıklar156.358 159.329Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 49.021 39.837Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 107.337 119.492Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 0 250TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER230.991 201.217TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.165.143 871.645ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.857.223 1.479.148Ödenmiş Sermaye11 259.786 259.786Paylara İlişkin Primler (İskontolar)239 239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.154 -3.737Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.154 -3.737Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.154 -3.737Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 49.204 49.204Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.173.656 811.493Net Dönem Karı veya Zararı379.492 362.163Kontrol Gücü Olmayan Paylar7.373.323 6.285.010TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.230.546 7.764.158TOPLAM KAYNAKLAR10.395.689 8.635.803Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 2.044.486 1.456.644 1.165.114 739.917Satışların Maliyeti12 -685.540 -520.668 -323.808 -244.668TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.358.946 935.976 841.306 495.249BRÜT KAR (ZARAR)1.358.946 935.976 841.306 495.249Genel Yönetim Giderleri-286.621 -98.122 -203.007 -55.753Pazarlama Giderleri-3.904 -3.886 -1.993 -2.215Araştırma ve Geliştirme Giderleri-127.610 -50.787 -67.333 -10.908Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler114.382 56.990 109.597 24.338Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-12.221 -69.263 -7.196 -24.157ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.042.972 770.908 671.374 426.554Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 860.652 327.070 355.937 149.288Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3.747FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.903.624 1.094.231 1.027.311 575.842Finansman Giderleri-570 -570SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.903.624 1.093.661 1.027.311 575.272Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-433.929 -260.925 -268.670 -113.902Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -476.000 -253.429 -282.499 -116.159Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 42.071 -7.496 13.829 2.257SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.469.695 832.736 758.641 461.370DÖNEM KARI (ZARARI)1.469.695 832.736 758.641 461.370Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.090.203 647.443 559.518 356.623Ana Ortaklık Payları379.492 185.293 199.123 104.747Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.307 -402 -473 -2.043Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.294 -502 -752 -2.553Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler987 100 279 510Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi987 100 279 510Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -5.538 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -7.100 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 -7.100 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 1.562 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 1.562 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.307 -5.940 -473 -2.043TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.466.388 826.796 758.168 459.327Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.088.313 647.170 559.368 355.227Ana Ortaklık Payları378.075 179.626 198.800 104.100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956167BIST