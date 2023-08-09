***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2023 18:31
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -3.854 49.204 1.173.656 660.509 2.139.540 8.536.253 10.675.793
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
660.509 -660.509 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.487 340.884 333.397 1.284.245 1.617.642
Dönem Karı (Zararı)
340.884 340.884 1.295.207 1.636.091
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.487 -7.487 -10.962 -18.449
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -11.341 49.204 1.834.165 340.884 2.472.937 9.820.498 12.293.435
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -26.983 312.256 1.580.655 836.485 2.962.438 9.999.443 12.961.881
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
870.566 -836.485 34.081 -34.081 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.207 635.589 621.382 2.080.405 2.701.787
Dönem Karı (Zararı)
635.589 635.589 2.114.486 2.750.075
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.207 -14.207 -34.081 -48.288
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-335.750 -335.750 -1.105.806 -1.441.556
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 -335.750 239 -41.190 312.256 2.451.221 635.589 3.282.151 10.939.961 14.222.112
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
176.996 189.562
Dönem Karı (Zararı)
2.750.075 1.636.091
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.750.075 1.636.091
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.330.018 -3.744
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
135.684 160.587
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.102 -44.118
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.102 4.795
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -48.913
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
375.861 527.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 27.225 9.173
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 87.999 30.134
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 301.273 280.829
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -40.636 207.122
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-114.197 -823.019
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -144.421 -831.441
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30.224 8.422
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.233.704 -235.912
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.233.704 -235.912
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 311.395 445.569
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-814.159 -34.109
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -35.227 -34.109
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -778.932
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.610 -719.324
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.569 -14.851
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.519 -380.777
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
839 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-82.358 -380.777
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -30.625 -215.225
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.330 -1.990
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-26.371 -137.450
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.724 -14.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
65.749 14.453
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
117.671 21.980
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.055 3.750
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.947 5.594
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.231 2.231
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
284 3.363
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
401.447 913.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -24.520 -5.626
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
11 -20.664 -345.046
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-179.267 -372.789
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.094.912 -6.070.396
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.189 52.819
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,14 40.189 52.819
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-237.535 -249.277
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -231.759 -248.308
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.776 -969
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
359.089 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 -15
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38 0
Alınan Faiz
143.101 573.350
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
790.030 -6.447.273
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.102.079 -12.784
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.441.556 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.441.556
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
349.157
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.680 -12.784
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
169.829 -5.893.618
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
169.829 -5.893.618
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 522.572 9.138.738
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 692.401 3.245.120
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 693.721 524.270
Finansal Yatırımlar
5 11.226.564 9.760.480
Ticari Alacaklar
75.031 44.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
75.031 44.189
Diğer Alacaklar
111.484 90.489
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 5.980 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
105.504 90.489
Stoklar
6 1.193.788 1.163.163
Canlı Varlıklar
24.098 18.768
Peşin Ödenmiş Giderler
84.786 132.927
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
92 535
Diğer Dönen Varlıklar
2.193 10.457
ARA TOPLAM
13.411.757 11.745.278
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 38
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.411.757 11.745.316
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 266.358 287.449
Diğer Alacaklar
522.188 3.516
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 518.207 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.981 3.516
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 110.222 215.551
Maddi Duran Varlıklar
8 1.891.433 1.702.190
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.501 19.252
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.496 15.886
Şerefiye
9 11.232 11.232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 8.264 4.654
Peşin Ödenmiş Giderler
237.612 163.100
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 436.431 278.964
Diğer Duran Varlıklar
220.757 196.819
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.715.998 2.882.727
TOPLAM VARLIKLAR
17.127.755 14.628.043
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
375.256 15.403
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
375.256 15.403
Banka Kredileri
10 362.166 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.090 15.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
156.398 172.122
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
156.398 172.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
104.063 38.314
Diğer Borçlar
624.961 98.398
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 87.770 5.784
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 537.191 92.614
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.914 2.061
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 251.981 38.954
Kısa Vadeli Karşılıklar
645.806 776.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 95.033 75.045
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 550.773 701.855
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.856 13.538
ARA TOPLAM
2.186.235 1.155.690
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.186.235 1.155.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.207 6.996
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.207 6.996
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.207 6.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Borçlar
141.800 102.676
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
141.800 102.676
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
396 194
Uzun Vadeli Karşılıklar
576.005 400.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 176.917 118.231
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 399.088 282.375
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
719.408 510.472
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.905.643 1.666.162
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.282.151 2.962.438
Ödenmiş Sermaye
12 259.786 259.786
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-335.750
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
239 239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.190 -26.983
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.190 -26.983
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.190 -26.983
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 312.256 312.256
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.451.221 1.580.655
Net Dönem Karı veya Zararı
635.589 836.485
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.939.961 9.999.443
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.222.112 12.961.881
TOPLAM KAYNAKLAR
17.127.755 14.628.043
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 3.217.805 2.788.865 1.513.591 1.323.717
Satışların Maliyeti
13 -2.068.769 -1.086.178 -982.694 -558.845
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.149.036 1.702.687 530.897 764.872
BRÜT KAR (ZARAR)
1.149.036 1.702.687 530.897 764.872
Genel Yönetim Giderleri
-296.070 -173.532 -153.878 -108.950
Pazarlama Giderleri
-90.552 -38.815 -32.897 -31.769
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-253.737 -138.136 -105.879 -40.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 52.059 152.686 39.629 79.582
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -674.781 -384.356 -327.030 -333.318
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-114.045 1.120.534 -49.158 329.618
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 3.192.284 1.101.462 1.640.805 626.421
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-8.546 -145.853 -8.546 -97.736
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
129 3.339 102 8.638
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.069.822 2.079.482 1.583.203 866.941
Finansman Giderleri
-8.352 2.178 7.465 4.236
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.061.470 2.081.660 1.590.668 871.177
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-311.395 -445.569 -234.619 -220.473
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -456.789 -474.714 -321.612 -221.412
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 145.394 29.145 86.993 939
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.750.075 1.636.091 1.356.049 650.704
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.750.075 1.636.091 1.356.049 650.704
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.114.486 1.295.207 1.051.027 521.606
Ana Ortaklık Payları
635.589 340.884 305.022 129.098
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-48.288 -18.449 -45.440 -9.212
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -60.361 -23.061 -56.800 -11.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.073 4.612 11.360 2.303
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12.073 4.612 11.360 2.303
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-48.288 -18.449 -45.440 -9.212
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.701.787 1.617.642 1.310.609 641.492
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.080.405 1.284.245 1.018.726 516.057
Ana Ortaklık Payları
621.382 333.397 291.883 125.435
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182991
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