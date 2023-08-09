***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler259.786 239 -3.854 49.204 1.173.656 660.509 2.139.540 8.536.253 10.675.793Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler660.509 -660.509 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.487 340.884 333.397 1.284.245 1.617.642Dönem Karı (Zararı)340.884 340.884 1.295.207 1.636.091Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.487 -7.487 -10.962 -18.449Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler259.786 239 -11.341 49.204 1.834.165 340.884 2.472.937 9.820.498 12.293.435Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler259.786 239 -26.983 312.256 1.580.655 836.485 2.962.438 9.999.443 12.961.881Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler870.566 -836.485 34.081 -34.081 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.207 635.589 621.382 2.080.405 2.701.787Dönem Karı (Zararı)635.589 635.589 2.114.486 2.750.075Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-14.207 -14.207 -34.081 -48.288Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-335.750 -335.750 -1.105.806 -1.441.556Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler259.786 -335.750 239 -41.190 312.256 2.451.221 635.589 3.282.151 10.939.961 14.222.112Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI176.996 189.562Dönem Karı (Zararı)2.750.075 1.636.091Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.750.075 1.636.091Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.330.018 -3.744Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler135.684 160.587Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.102 -44.118Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.102 4.795Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -48.913Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler375.861 527.258Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 27.225 9.173Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 87.999 30.134Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 301.273 280.829Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 -40.636 207.122Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-114.197 -823.019Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -144.421 -831.441Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30.224 8.422Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.233.704 -235.912Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -2.233.704 -235.912Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 311.395 445.569Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-814.159 -34.109Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -35.227 -34.109Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -778.932İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-18.610 -719.324Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-39.569 -14.851Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-81.519 -380.777İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)839 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-82.358 -380.777Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -30.625 -215.225Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.330 -1.990Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-26.371 -137.450Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.724 -14.808Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)65.749 14.453Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler117.671 21.980Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12.055 3.750İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.947 5.594Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-15.231 2.231Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)284 3.363Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları401.447 913.023Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -24.520 -5.626Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler11 -20.664 -345.046Vergi İadeleri (Ödemeleri)-179.267 -372.789YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.094.912 -6.070.396Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri40.189 52.819Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8,14 40.189 52.819Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-237.535 -249.277Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -231.759 -248.308Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -5.776 -969Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri359.089 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 0 -15Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri38 0Alınan Faiz143.101 573.350Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)790.030 -6.447.273FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.102.079 -12.784İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-1.441.556 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.441.556Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri349.157Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.680 -12.784YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)169.829 -5.893.618NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)169.829 -5.893.618DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 522.572 9.138.738DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 692.401 3.245.120Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 693.721 524.270Finansal Yatırımlar5 11.226.564 9.760.480Ticari Alacaklar75.031 44.189İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar75.031 44.189Diğer Alacaklar111.484 90.489İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar18 5.980 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar105.504 90.489Stoklar6 1.193.788 1.163.163Canlı Varlıklar24.098 18.768Peşin Ödenmiş Giderler84.786 132.927Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar92 535Diğer Dönen Varlıklar2.193 10.457ARA TOPLAM13.411.757 11.745.278Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 38TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.411.757 11.745.316DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 266.358 287.449Diğer Alacaklar522.188 3.516İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar18 518.207 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.981 3.516Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 110.222 215.551Maddi Duran Varlıklar8 1.891.433 1.702.190Kullanım Hakkı Varlıkları11.501 19.252Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.496 15.886Şerefiye9 11.232 11.232Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 8.264 4.654Peşin Ödenmiş Giderler237.612 163.100Ertelenmiş Vergi Varlığı16 436.431 278.964Diğer Duran Varlıklar220.757 196.819TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.715.998 2.882.727TOPLAM VARLIKLAR17.127.755 14.628.043KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar375.256 15.403İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar375.256 15.403Banka Kredileri10 362.166 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar13.090 15.403İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar156.398 172.122İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar156.398 172.122Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar104.063 38.314Diğer Borçlar624.961 98.398İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 87.770 5.784İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 537.191 92.614Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.914 2.061Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 251.981 38.954Kısa Vadeli Karşılıklar645.806 776.900Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 95.033 75.045Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 550.773 701.855Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.856 13.538ARA TOPLAM2.186.235 1.155.690TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.186.235 1.155.690UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.207 6.996İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.207 6.996Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.207 6.996İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Borçlar141.800 102.676İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar141.800 102.676Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)396 194Uzun Vadeli Karşılıklar576.005 400.606Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 176.917 118.231Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar11 399.088 282.375TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER719.408 510.472TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.905.643 1.666.162ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.282.151 2.962.438Ödenmiş Sermaye12 259.786 259.786Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-335.750Paylara İlişkin Primler (İskontolar)239 239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-41.190 -26.983Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-41.190 -26.983Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-41.190 -26.983Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 312.256 312.256Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.451.221 1.580.655Net Dönem Karı veya Zararı635.589 836.485Kontrol Gücü Olmayan Paylar10.939.961 9.999.443TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.222.112 12.961.881TOPLAM KAYNAKLAR17.127.755 14.628.043Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 3.217.805 2.788.865 1.513.591 1.323.717Satışların Maliyeti13 -2.068.769 -1.086.178 -982.694 -558.845TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.149.036 1.702.687 530.897 764.872BRÜT KAR (ZARAR)1.149.036 1.702.687 530.897 764.872Genel Yönetim Giderleri-296.070 -173.532 -153.878 -108.950Pazarlama Giderleri-90.552 -38.815 -32.897 -31.769Araştırma ve Geliştirme Giderleri-253.737 -138.136 -105.879 -40.799Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 52.059 152.686 39.629 79.582Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -674.781 -384.356 -327.030 -333.318ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-114.045 1.120.534 -49.158 329.618Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 3.192.284 1.101.462 1.640.805 626.421Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-8.546 -145.853 -8.546 -97.736TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri129 3.339 102 8.638FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.069.822 2.079.482 1.583.203 866.941Finansman Giderleri-8.352 2.178 7.465 4.236SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.061.470 2.081.660 1.590.668 871.177Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-311.395 -445.569 -234.619 -220.473Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -456.789 -474.714 -321.612 -221.412Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 145.394 29.145 86.993 939SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.750.075 1.636.091 1.356.049 650.704DÖNEM KARI (ZARARI)2.750.075 1.636.091 1.356.049 650.704Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.114.486 1.295.207 1.051.027 521.606Ana Ortaklık Payları635.589 340.884 305.022 129.098Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-48.288 -18.449 -45.440 -9.212Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -60.361 -23.061 -56.800 -11.515Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.073 4.612 11.360 2.303Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12.073 4.612 11.360 2.303Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-48.288 -18.449 -45.440 -9.212TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.701.787 1.617.642 1.310.609 641.492Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.080.405 1.284.245 1.018.726 516.057Ana Ortaklık Payları621.382 333.397 291.883 125.435http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182991BIST