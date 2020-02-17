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***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

17.02.2020 15:06
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***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kavaklıdere Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar

Şirketimizin,  01.01.2019 - 31.12.2019  dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Kavaklıdere Vergi Dairesine beyan edilen, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmiş (Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş) gelir tablosu, ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819468


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Frank 6,1407 6,1777 % -0,00  
Riyal 1,6078 1,6159 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.581 1.582 -1,03  
Altın Gr. 308 308 -0,45  
Cumhuriyet 2.038 2.068 3,00  
Tam 2.029 2.080 -1,11  
Yarım 981 1.006 -0,53  
Çeyrek 492 503 -0,27  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 0,05  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,00  
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