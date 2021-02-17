***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteKavaklıdere vergi dairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020-4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Kavaklıdere Vergi Dairesine beyan edilen, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmiş (Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş) gelir tablosu, ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910355BIST