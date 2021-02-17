***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 14:02
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kavaklıdere vergi dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020-4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Kavaklıdere Vergi Dairesine beyan edilen, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmiş (Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş) gelir tablosu, ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910355
BIST
15:181.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,65
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
15:187,0113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
15:188,4604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0125
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
15:18403,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 403,69
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:16
|ATEKS
|59,95
|15.395.508
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|155.372.102
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.706.346
|% 9,99
|
|YUNSA
|16,76
|65.664.604
|% 9,97
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|60.859.174
|% -9,96
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|291,90
|121.141.435
|% -7,10
|
|VAKBN
|4,62
|2.070.540.580
|% 5,72
|
|SASA
|41,96
|1.495.177.169
|% 1,89
|
|HALKB
|5,77
|1.486.482.559
|% 9,90
|
|KOZAL
|144,40
|1.400.002.222
|% -0,28
|
|GARAN
|9,67
|1.192.735.722
|% -0,72
|
|SKBNK
|1,53
|725.424.260
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,62
|2.070.540.580
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.486.482.559
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,49
|595.714.634
|% -0,40
|
|KARSN
|5,01
|775.785.434
|% 2,04
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0090
|7,0113
|% 0,26
|
|Euro
|8,4560
|8,4617
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,6881
|9,7367
|% -0,06
|
|Frank
|7,7966
|7,8436
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8640
|1,8733
|% 0,31
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-4,09
|
|Altın Gr.
|404
|404
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.679
|2.719
|-12,00
|
|Tam
|2.672
|2.740
|-3,48
|
|Yarım
|1.291
|1.325
|-1,68
|
|Çeyrek
|648
|663
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,13
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|0,79
|