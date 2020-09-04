***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTMSF Fon Kurulunun 2020/261 sayılı kararıyla İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketinde Genel Müdür görevinde bulunan Sn. Fatih Kadirioğlu'nun ayrılmasına ve yerine Sn. İlhan Küçükahmetler'in 04/09/2020 tarihi itibari ile Genel Müdürlük görevine vekaleten atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873248BIST