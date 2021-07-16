***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2021 13:58
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSF Fon Kurulunun 2021/294 sayılı kararıyla, aşağıda yer alan şirketlerde, Yönetim Kurulu Başkanlığında, Başkan Vekilliğinde ve Üyeliğinde değişikliğe gidilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sn. Fatin Rüştü KARAKAŞ ‘ın boşalan görevi yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. İsmail GÜLER'in atanmasına, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Sn. İsmail GÜLER'in boşalan görevi yerine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Enis Güçlü ŞİRİN'in atanmasına ve Sn. Cahit TOKMAK'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi,
İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi,
Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951474
BIST
18:051.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,97
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.357
18:058,5137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0507
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
18:0510,1237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0129
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0453
18:05495,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -8,34
|Açılış
|: 495,77
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
494,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|293,80
|70.022.601
|% 10,00
|
|KGYO
|7,15
|35.196.439
|% 10,00
|
|KARYE
|8,80
|79.820.818
|% 10,00
|
|EDATA
|8,93
|12.011.294
|% 9,98
|
|BAGFS
|16,64
|1.420.221
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,78
|41.790.258
|% -7,05
|
|EKIZ
|7,49
|394.066
|% -6,37
|
|CASA
|127,10
|317.246
|% -5,57
|
|MMCAS
|6,02
|146.910
|% -4,44
|
|KRONT
|54,20
|14.555.824
|% -3,64
|
|SASA
|30,32
|1.519.782.956
|% -2,70
|
|THYAO
|13,08
|585.692.068
|% 0,00
|
|GARAN
|8,35
|574.698.560
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,38
|411.183.440
|% 1,51
|
|ARCLK
|33,42
|366.124.740
|% 2,20
|
|PEKGY
|1,04
|133.470.229
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,30
|208.910.791
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,06
|72.955.540
|% 1,92
|
|GARAN
|8,35
|574.698.560
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,38
|411.183.440
|% 1,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5121
|8,5137
|% -0,59
|
|Euro
|10,0805
|10,1237
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,6790
|11,7376
|% -1,14
|
|Frank
|9,2169
|9,2725
|% -0,88
|
|Riyal
|2,2620
|2,2734
|% -0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-17,61
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-8,30
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.362
|-9,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|-8,85
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|-4,28
|
|Çeyrek
|799
|817
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,68
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|-0,24
|
|B. Petrol
|73,15
|73,15
|-0,32
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KRTEK
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 999, 728 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 86 kaybederek (% -0.65 ) 1, 203
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARYE, YESIL, ATATP, ALCAR, SELVA, KGYO, SERVE, AVOD, EDATA, VBTYZ
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17:57
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