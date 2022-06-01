***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere Koza Holding bünyesindeki Şirketlerin yönetimi Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26 Ekim 2015 tarihli kararıyla, Kayyım heyetine devredilmiş, akabinde Şirketlerin yönetim yetkileri 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ("KHK") ile 22 Eylül 2016 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ("TMSF") devredilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde Koza holding şirketleri TMSF Fon Kurulu tarafından atanan Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.TMSF tarafından yönetilen Şirketleri de ilgilendiren "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun" 28 Mayıs 2022 tarihinde Resmi gazetede yayınlanarak yasalaşmıştır.İlgili kanunun 16.,17.,ve 18. Maddeleri Şirketimizi de ilgilendirmekte olup, 7407 sayılı kanun ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.İlgili Kanun maddeleri ile ilgili ileriki günlerde herhangi bir gelişme olduğunda kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033962BIST