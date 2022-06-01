***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2022 17:21
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere Koza Holding bünyesindeki Şirketlerin yönetimi Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26 Ekim 2015 tarihli kararıyla, Kayyım heyetine devredilmiş, akabinde Şirketlerin yönetim yetkileri 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ("KHK") ile 22 Eylül 2016 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ("TMSF") devredilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde Koza holding şirketleri TMSF Fon Kurulu tarafından atanan Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.
TMSF tarafından yönetilen Şirketleri de ilgilendiren "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun" 28 Mayıs 2022 tarihinde Resmi gazetede yayınlanarak yasalaşmıştır.
İlgili kanunun 16.,17.,ve 18. Maddeleri Şirketimizi de ilgilendirmekte olup, 7407 sayılı kanun ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
İlgili Kanun maddeleri ile ilgili ileriki günlerde herhangi bir gelişme olduğunda kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033962
BIST
17:482.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 20,26
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:4816,4052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0098
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:4817,5513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0704
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5042
17:48971,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,42
|Açılış
|: 971,81
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:48
|PENTA
|496,60
|83.295.491
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.237.674
|% 9,98
|
|OZRDN
|12,91
|2.362.661
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.986.568
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|40.279.321
|% 9,86
|
|PSGYO
|12,96
|256.119.423
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.106.427
|% -9,97
|
|MEPET
|3,23
|25.916.938
|% -7,98
|
|METRO
|1,11
|74.986.656
|% -6,72
|
|AVTUR
|2,18
|2.522.761
|% -5,63
|
|THYAO
|49,40
|3.667.867.575
|% -1,00
|
|SASA
|37,68
|2.007.338.194
|% 3,29
|
|GARAN
|15,07
|1.878.445.308
|% 3,57
|
|KRDMD
|14,92
|1.730.450.113
|% 1,50
|
|SISE
|20,94
|1.660.865.883
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,81
|1.079.680.459
|% -2,09
|
|YKBNK
|4,74
|1.373.316.167
|% 2,82
|
|DOHOL
|3,98
|1.114.909.356
|% -0,75
|
|KARSN
|7,24
|1.329.071.290
|% 3,58
|
|AKBNK
|8,45
|1.514.936.499
|% 1,08
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3944
|16,4052
|% 0,06
|
|Euro
|17,5278
|17,5513
|% -0,40
|
|Sterlin
|20,4391
|20,5416
|% -0,85
|
|Frank
|16,9563
|17,0585
|% -0,42
|
|Riyal
|4,3620
|4,3838
|% 0,00
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,72
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,55
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,74
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,10
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,90
|
Seans Raporu
17:48
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-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
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17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL