***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2022 17:14
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere Şirketimiz 05.07.2021 tarihinde, Ankara 24.Ağır Ceza mahkemesinin 2020/20 E. Sayılı davası hakkında, ilgili davanın 08.06.2022 tarihine ertelendiğini KAP' ta açıklamıştı.
İlgili davaya ilişkin olarak bugün gerçekleşen duruşma neticesinde, Ankara 24.Ağır Ceza mahkemesi tarafından
1- Sanıklar hakkındaki yakalama ve yoklukta tutuklama kararlarının devamı ile infazının beklenilmesine,
2- Koza Holding ve Koza İpek Holding A.Ş vekillerinin bağlı iştirak şirketler yönünden katılma taleplerinin atılı suçlardan doğrudan doğruya zarar görme ihtimaline binaen kabulüne,
3- Sanıklar vekilinin yargılamaya konu dava ile ilgili olarak Amerika merkezli uluslararası yatırım anlaşmazlıkları çözüm merkezinin almış olduğu ceza davalarının durdurulmasına ilişkin kararın nazara alınması talebinin Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/44 esas sayılı dosyasında karar verilmekle bu hususta yeniden karar verilmesine yer olmadığına,
4- Duruşmanın 15/12/2022 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035881
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