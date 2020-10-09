***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.10.2020 16:38
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ŞEREF SAFA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Avukat 09.04.2020 İcrada Görevli Değil YKB TMSF Evet Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOK
İSMAİL GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 29.06.2016 İcrada Görevli Değil YK TMSF Evet Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOK
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.04.2019 İcrada Görevli Değil YK TMSF Evet Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOK
İSMET DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.04.2020 İcrada Görevli Değil CEO TMSF Evet Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880484
BIST
17:571.165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 14,56
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
17:577,8638
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0797
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8540
17:579,2964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0541
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2843
17:57487,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,84
|Açılış
|: 487,29
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler17:55
|DYOBY
|14,52
|262.379.295
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.012.450
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.969.421
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.250.440
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|267.871
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|1.965.449
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|2.528.698
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|355.816
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.651.358
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.864.993
|% -9,99
|
|PETKM
|4,60
|2.006.794.270
|% 3,84
|
|SISE
|6,91
|1.335.470.461
|% 1,77
|
|GARAN
|7,09
|1.006.265.783
|% 1,72
|
|TUPRS
|83,15
|792.122.251
|% 1,59
|
|ASELS
|18,18
|665.277.269
|% 0,44
|
|PETKM
|4,60
|2.006.794.270
|% 3,84
|
|ZOREN
|2,75
|651.784.902
|% 1,10
|
|SISE
|6,91
|1.335.470.461
|% 1,77
|
|KRDMD
|3,46
|645.835.718
|% 2,06
|
|EKGYO
|1,79
|321.318.765
|% 2,29
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8563
|7,8647
|% -0,99
|
|Euro
|9,2812
|9,2978
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,1863
|10,2373
|% -0,51
|
|Frank
|8,5863
|8,6380
|% -0,42
|
|Riyal
|2,0902
|2,1006
|% -0,95
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|34,18
|
|Altın Gr.
|489
|489
|5,60
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|0,19
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,29
|
Seans Raporu
17:55
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
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17:58
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