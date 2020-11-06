***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.11.2020 10:59
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FATİN RÜŞTÜ KARAKAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 06.11.2020 İcrada Görevli YOK TMSF Evet Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOK
İSMAİL GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 29.06.2016 İcrada Görevli Değil YK TMSF Evet Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOK
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.04.2019 İcrada Görevli Değil YK TMSF Evet Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOK
İSMET DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.04.2020 İcrada Görevli Değil CEO TMSF Evet Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886537
BIST
12:161.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,46
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.187
En Düşük
1.178
12:168,4982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0822
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5073
En Düşük
8,4044
12:1610,0720
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1077
|Açılış
|: 10,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0720
En Düşük
9,9273
12:16531,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 4,03
|Açılış
|: 531,58
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
531,96
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler12:16
|MERKO
|13,02
|181.566.627
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|823.632
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.423.631
|% -9,86
|
|TSKB
|2,15
|477.440.319
|% 1,42
|
|GARAN
|6,93
|450.239.425
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,38
|429.230.980
|% 1,81
|
|ODAS
|3,51
|352.658.337
|% -2,23
|
|SISE
|6,57
|307.265.154
|% -0,90
|
|TSKB
|2,15
|477.440.319
|% 1,42
|
|KRDMD
|3,38
|429.230.980
|% 1,81
|
|ODAS
|3,51
|352.658.337
|% -2,23
|
|SKBNK
|1,84
|178.547.609
|% 1,10
|
|EKGYO
|1,78
|152.086.057
|% 0,00
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4917
|8,4982
|% 0,98
|
|Euro
|10,0637
|10,0720
|% 1,08
|
|Sterlin
|11,1096
|11,1653
|% 0,73
|
|Frank
|9,3752
|9,4317
|% 1,17
|
|Riyal
|2,2599
|2,2712
|% 1,02
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-3,66
|
|Altın Gr.
|530
|531
|2,96
|
|Cumhuriyet
|3.511
|3.564
|38,00
|
|Tam
|3.495
|3.583
|37,04
|
|Yarım
|1.689
|1.733
|17,92
|
|Çeyrek
|847
|867
|8,96
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,03
|
|B. Petrol
|40,36
|40,36
|-0,57
|
Seans Raporu
12:16
daha fazla
-
12:26ACSEL
Yüzde 5.66 oranında artışla 16.05 lira fiyatla işlem gören hissede 714, 008 adet işlem
-
12:23MARKA
Yüzde 6.19 oranında artışla 4.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 471, 881 adet işlem
-
12:19PINSU
Yüzde 6.18 oranında artışla 7.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 470, 969 adet işlem
-
12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 81 artarak (% 0.36 ) 1, 062
-
12:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, MERKO, RODRG, ARTI, YAPRK, AVHOL