***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.07.2021 16:43
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi mediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İSMAİL GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 29.06.2016 İcrada Görevli Değil YK TMSF Evet Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOK
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 08.04.2019 İcrada Görevli Değil YK TMSF Evet Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOK
İSMET DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.04.2020 İcrada Görevli Değil CEO TMSF Evet Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOK
CAHİT TOKMAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil TMSF Evet Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951515
BIST
17:021.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,53
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.360
17:028,5313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0331
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
17:0210,1110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0256
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0571
17:02500,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,96
|Açılış
|: 500,40
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler17:00
|KGYO
|7,15
|32.265.410
|% 10,00
|
|KARYE
|8,80
|79.691.757
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|EDATA
|8,93
|11.934.782
|% 9,98
|
|VBTYZ
|15,87
|29.237.433
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,77
|36.336.966
|% -7,17
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|DOCO
|676,00
|34.423.120
|% -3,91
|
|SASA
|30,44
|1.301.216.267
|% -2,31
|
|THYAO
|13,11
|464.801.058
|% 0,23
|
|GARAN
|8,38
|438.749.711
|% -0,59
|
|KRDMD
|7,32
|336.388.166
|% 0,69
|
|ARCLK
|33,52
|303.527.736
|% 2,51
|
|PEKGY
|1,06
|81.566.541
|% 6,00
|
|YKBNK
|2,29
|159.554.853
|% -1,29
|
|SKBNK
|1,06
|63.891.211
|% 1,92
|
|GARAN
|8,38
|438.749.711
|% -0,59
|
|DGKLB
|2,15
|106.368.948
|% 5,39
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5286
|8,5316
|% -0,38
|
|Euro
|10,0843
|10,1160
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,7359
|11,7948
|% -0,66
|
|Frank
|9,2407
|9,2964
|% -0,62
|
|Riyal
|2,2662
|2,2776
|% -0,51
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|-11,04
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|-5,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|-5,03
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|-2,44
|
|Çeyrek
|800
|818
|-1,22
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,29
|73,29
|-0,18
|
Seans Raporu
17:00
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-
17:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, FROTO, GUBRF
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17:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, KRDMD, THYAO
-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 93 kaybederek (% -0.49 ) 1, 205
-
17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, YESIL, SERVE, ATATP, EDIP, KARYE, KGYO, VBTYZ, EDATA
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17:12
DITAS, EDIP, SERVE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında