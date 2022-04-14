***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.04.2022 10:44
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimciilişkileri@kozagold.com
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 01.08.2016 03125871000 yatirimciilişkileri@kozagold.com SPK İLERİ DÜZEY LİSANSI/TÜREV ARAÇLAR LİSANSI/ KURUMSAL YÖNETİM LİSANSI /TEMEL DÜZEY LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020368
BIST
10:462.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 20,71
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.475
10:4614,6121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0179
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6134
En Düşük
14,5748
10:4615,9750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0611
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,9849
En Düşük
15,8849
10:46928,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,67
|Açılış
|: 928,91
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler10:44
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|PKART
|19,03
|34.446.697
|% 7,15
|
|GOLTS
|47,96
|18.738.654
|% 5,92
|
|EKGYO
|2,86
|755.010.903
|% 5,54
|
|ISGYO
|12,04
|5.406.887
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|GZNMI
|32,90
|2.991.633
|% -4,36
|
|MARKA
|3,43
|465.603
|% -3,92
|
|THYAO
|37,84
|1.337.930.071
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,86
|755.010.903
|% 5,54
|
|EREGL
|35,52
|524.010.081
|% 1,02
|
|KRDMD
|16,26
|463.557.891
|% 0,81
|
|KOZAL
|169,40
|444.747.007
|% -0,70
|
|EKGYO
|2,86
|755.010.903
|% 5,54
|
|ODAS
|2,32
|119.793.123
|% 1,75
|
|DOHOL
|3,91
|189.960.286
|% 2,36
|
|ZOREN
|2,18
|91.005.629
|% -0,46
|
|YKBNK
|5,07
|195.521.791
|% 0,80
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6063
|14,6137
|% 0,13
|
|Euro
|15,9500
|15,9702
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,1364
|19,2323
|% 0,27
|
|Frank
|15,5891
|15,6830
|% 0,26
|
|Riyal
|3,8841
|3,9035
|% 0,11
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|-1,12
|
|Altın Gr.
|927
|928
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,74
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,94
|