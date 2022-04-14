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***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.04.2022 10:44
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimciilişkileri@kozagold.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 01.08.2016 03125871000 yatirimciilişkileri@kozagold.com SPK İLERİ DÜZEY LİSANSI/TÜREV ARAÇLAR LİSANSI/ KURUMSAL YÖNETİM LİSANSI /TEMEL DÜZEY LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020368


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BIST En Aktif Hisseler10:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 58.649,00 117.298 % 8,61  
ALMAD 2,13 6.014.992 % 8,12  
PKART 19,03 34.446.697 % 7,15  
GOLTS 47,96 18.738.654 % 5,92  
EKGYO 2,86 755.010.903 % 5,54  
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10:44 Alış Satış %  
Dolar 14,6063 14,6137 % 0,13  
Euro 15,9500 15,9702 % 0,35  
Sterlin 19,1364 19,2323 % 0,27  
Frank 15,5891 15,6830 % 0,26  
Riyal 3,8841 3,9035 % 0,11  
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10:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.977 1.977 -1,12  
Altın Gr. 927 928 -0,61  
Cumhuriyet 6.142 6.234 5,00  
Tam 6.114 6.266 7,13  
Yarım 2.955 3.031 3,45  
Çeyrek 1.482 1.516 1,72  
Gümüş.Ons 25,69 25,74 -0,03  
Gümüş Gr. 12,06 12,08 -0,01  
B. Petrol 108 108 -0,94  
Seans Raporu 10:44
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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