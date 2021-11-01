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***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

01.11.2021 18:24



***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/11/2021
Karar Sayısı
12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                  
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMA YA İLİSKİN
ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
                                                                                                                                                   
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu'nun 01.11.2021 karar tarihli ve 12 karar sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'nin ikinci bölümünün 9.maddesi gereğince Sorumluluk Beyanı.
1.     Şirketimizin 30 Eylül 2021 tarihinde sona eren Hesap Dönemi'ne ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 sayılı  Sermaye Piyasasında  Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i hükümlerine göre hazırlanmış Konsolide Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelenmiş olduğunu,
 
2.     Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,           Konsolide Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
3)     Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 Sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve  faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını (yargılama süreci devam eden önceki mali dönemlere ait iş ve işlemlerin tablolara olası kümülatif yansımalarını TTK 401/4 maddesi hükümleri gereğince hariç tutarak ) beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,  
 
 
 
 Mahmut ÇELİK      Cengiz BERKER
         CEO                Genel Müdür
 
 
 
 
         İsmail GÜLER                   Enis Güçlü ŞİRİN                        Cahit TOKMAK                                                                         
   Yönetim Kurulu Başkanı   Yönetim Kurulu Başkan               Yönetim Kurulu Üyesi             
                                                                                          Vekili                                                                               
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973564


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