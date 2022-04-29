***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi29/04/2022Karar Sayısı2022/08Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUNSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMA YA İLİSKİNESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIFinansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu'nun 29.04.2022 karar tarihli ve 2022/08 karar sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'nin ikinci bölümünün 9.maddesi gereğince Sorumluluk Beyanı.1. Şirketimizin 31 Mart 2022 tarihinde sona eren Hesap Dönemi'ne ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Konsolide Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i hükümlerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelenmiş olduğunu,2. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,3. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 Sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını (yargılama süreci devam eden önceki mali dönemlere ait iş ve işlemlerin tablolara olası kümülatif yansımalarını TTK 401/4 maddesi hükümleri gereğince hariç tutarak ) beyan ederiz.Saygılarımızla,Fatih KADİRİOĞLUGenel Müdürİsmail GÜLER Enis Güçlü ŞİRİN Cahit TOKMAK Mahmut ÇELİK Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu ÜyesiVekili CEOhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025833BIST