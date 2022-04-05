***IPG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
05.04.2022 17:04
***IPG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [IPG]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 28/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANI IPGİş Portföy Kapital Serbest Fonİş Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015976
BIST
17:052.335
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 24,09
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
17:0514,7293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0507
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
17:0516,1274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0123
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
17:05918,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,13
|Açılış
|: 918,68
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler17:03
|ULUSE
|150,70
|14.790.485
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.704.352
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.812.069
|% 9,98
|
|OLMK
|9,30
|16.060.052
|% 9,93
|
|BJKAS
|4,03
|39.573.285
|% 8,63
|
|CEOEM
|11,92
|75.456.522
|% -9,63
|
|LIDER
|18,90
|764.019.429
|% -7,80
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GMTAS
|3,01
|10.875.131
|% -4,44
|
|GRNYO
|2,40
|3.386.181
|% -4,00
|
|THYAO
|34,48
|4.623.350.391
|% 3,05
|
|ASELS
|25,98
|3.040.449.522
|% 2,53
|
|KRDMD
|15,91
|2.814.742.886
|% 0,38
|
|GARAN
|12,57
|2.675.018.807
|% -0,48
|
|SISE
|16,58
|2.348.895.974
|% 1,91
|
|ODAS
|1,91
|819.012.132
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,58
|921.495.284
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,23
|1.200.478.094
|% 0,48
|
|GARAN
|12,57
|2.675.018.807
|% -0,48
|
|AKBNK
|7,75
|1.615.097.298
|% 0,39
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7208
|14,7322
|% 0,37
|
|Euro
|16,1229
|16,1384
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,3032
|19,4000
|% 0,52
|
|Frank
|15,8510
|15,9465
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9106
|3,9302
|% 0,21
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|9,05
|
|Altın Gr.
|918
|919
|5,97
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.061
|6.212
|54,57
|
|Yarım
|2.930
|3.005
|26,39
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|13,20
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,18
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,07
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18OYAKC
Yüzde 6.01 oranında artışla 9.88 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 991, 499 adet işlem
-
17:17BJKAS
Yüzde 7.28 oranında artışla 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 644, 107 adet işlem
-
17:16ACSEL
Yüzde 9.13 oranında artışla 33.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 980, 518 adet işlem
-
17:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, HALKB, THYAO
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17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 93 artarak (% 0.96 ) 2, 101