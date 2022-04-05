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***IPG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

05.04.2022 17:04
***IPG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


***IPG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [IPG]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İş Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 28/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.                                                                                        FON KODUESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANI IPGİş Portföy Kapital Serbest Fonİş Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015976


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Altın Gr. 918 919 5,97  
Cumhuriyet 6.089 6.181 54,00  
Tam 6.061 6.212 54,57  
Yarım 2.930 3.005 26,39  
Çeyrek 1.469 1.503 13,20  
Gümüş.Ons 24,88 24,91 0,35  
Gümüş Gr. 11,77 11,78 0,18  
B. Petrol 109 109 1,07  
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