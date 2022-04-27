***IPG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
27.04.2022 17:42
***IPG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [IPG]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 27/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI IPG İş Portföy Kapital Serbest Fon İş Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024347
BIST
17:512.447
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 28,32
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
17:5114,8299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0313
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
17:5115,6223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1243
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,5991
17:51899,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -6,70
|Açılış
|: 899,66
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler17:51
|UFUK
|25,96
|1.514.766
|% 10,00
|
|EPLAS
|19,26
|17.501.624
|% 9,99
|
|ACSEL
|47,42
|55.096.230
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|12.022.623
|% 9,96
|
|MZHLD
|39,78
|7.209.627
|% 9,95
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|SILVR
|7,64
|42.644.217
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,55
|39.827.209
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|84.501.139
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,11
|73.637.338
|% -9,20
|
|THYAO
|39,96
|5.310.908.707
|% 2,20
|
|KRDMD
|15,20
|2.789.661.751
|% 3,75
|
|EREGL
|34,28
|2.241.006.417
|% 3,63
|
|SISE
|17,79
|2.142.070.443
|% 1,02
|
|YKBNK
|4,96
|1.629.137.358
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,63
|1.208.965.469
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,96
|1.629.137.358
|% 0,40
|
|ODAS
|2,48
|739.877.706
|% 4,64
|
|KRDMD
|15,20
|2.789.661.751
|% 3,75
|
|AKBNK
|9,14
|1.479.682.623
|% 1,22
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8267
|14,8299
|% 0,21
|
|Euro
|15,6114
|15,6223
|% -0,79
|
|Sterlin
|18,5022
|18,5950
|% -0,25
|
|Frank
|15,2375
|15,3293
|% -0,47
|
|Riyal
|3,9428
|3,9626
|% 0,27
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|-18,90
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-6,34
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,43
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,26
|