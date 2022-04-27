***IPG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***IPG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [IPG]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarİş Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 27/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI IPG İş Portföy Kapital Serbest Fon İş Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024347BIST