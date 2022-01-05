***IPZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
05.01.2022 11:39
***IPZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [IPZ]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonun tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 05/01/2022 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir. İPTAL EDİLEN FON UNVANI FON KODU İş Portföy AG Serbest (Döviz) Özel FonIPZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988881
BIST
14:271.971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,64
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.977
En Düşük
1.955
14:2713,4303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0228
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
14:2715,2270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0752
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2685
En Düşük
15,0100
14:27785,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,40
|Açılış
|: 785,91
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler14:27
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|1.472.628
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|3.453.716
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,02
|23.844.092
|% 9,78
|
|EKIZ
|7,34
|606.580
|% 9,39
|
|ELITE
|24,48
|35.566.331
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.085.967
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,81
|41.276.606
|% -7,30
|
|MARKA
|4,19
|2.668.991
|% -6,89
|
|KLKIM
|18,17
|50.567.813
|% -5,27
|
|THYAO
|23,24
|1.354.285.477
|% 1,93
|
|EREGL
|29,86
|984.231.180
|% -1,19
|
|GARAN
|11,45
|931.205.914
|% 0,17
|
|PETKM
|8,60
|907.260.913
|% 5,01
|
|TUPRS
|175,30
|675.885.648
|% 3,42
|
|PETKM
|8,60
|907.260.913
|% 5,01
|
|YKBNK
|3,46
|331.633.247
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,24
|215.370.796
|% -0,88
|
|GARAN
|11,45
|931.205.914
|% 0,17
|
|ODAS
|1,39
|102.427.181
|% 0,72
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4064
|13,4303
|% 0,17
|
|Euro
|15,1802
|15,2270
|% 0,50
|
|Sterlin
|18,1256
|18,2165
|% 0,25
|
|Frank
|14,6133
|14,7013
|% 0,30
|
|Riyal
|3,5643
|3,5822
|% 0,16
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,10
|
|Altın Gr.
|786
|786
|3,51
|
|Cumhuriyet
|5.216
|5.295
|46,00
|
|Tam
|5.193
|5.329
|46,20
|
|Yarım
|2.510
|2.578
|22,35
|
|Çeyrek
|1.259
|1.289
|11,17
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,98
|0,03
|
|B. Petrol
|79,89
|79,89
|-0,11
|
Seans Raporu
14:27
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-
14:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 18 artarak (% 0.43 ) 2, 166
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14:40
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, PETKM, GUSGR
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14:40XU100
Endeks 1, 972 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 13, 312.00 milyon TL de
-
14:40PETKM
Yüzde 5.25 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 189, 421 adet işlem
-
14:39SEYKM
Yüzde 5.84 oranında artışla 10.52 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 476, 727 adet işlem