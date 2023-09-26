***IRF* *ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.09.2023 19:40
***IRF******ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonun Değerleme ve Saklamacı kuruluşu tarafından İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (IRF) portföyünde bulunan 109 adet fondan 1'inin muhasebe kaydında yapılan hata fark edilerek düzelttirilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Değerleme ve Saklamacı kuruluş tarafından bilgilendirilmiştir.
Fon yatırımcılarının ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197500
BIST
'
18:058.242
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -62,57
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.241
En Yüksek
8.390
18:0527,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0493
|Açılış
|: 27,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
18:0528,8552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0125
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
18:051.665,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -10,37
|Açılış
|: 1.665,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.054,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOZDE
|32,12
|152.516.726
|% 10,00
|
|TETMT
|2.594,90
|114.590.327
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|87.068.386
|% 10,00
|
|KUVVA
|66,00
|9.175.076
|% 10,00
|
|MAKIM
|58,30
|116.585.901
|% 10,00
|
|MIATK
|711,60
|277.202.655
|% -9,99
|
|SNPAM
|46,76
|4.760.690
|% -9,99
|
|KSTUR
|803,30
|2.618.752
|% -9,99
|
|TUCLK
|80,30
|111.498.682
|% -9,98
|
|ADESE
|2,44
|772.153.693
|% -9,96
|
|THYAO
|227,50
|11.387.047.358
|% -2,15
|
|TUPRS
|169,70
|10.760.314.595
|% 2,23
|
|SASA
|50,45
|9.327.827.803
|% 9,91
|
|ISCTR
|24,74
|6.767.444.861
|% -1,67
|
|HEKTS
|25,76
|5.774.782.658
|% 7,96
|
|ZOREN
|5,41
|4.798.454.404
|% 6,71
|
|ALBRK
|4,01
|1.472.177.700
|% -0,50
|
|KATMR
|2,30
|862.589.996
|% -7,26
|
|YKBNK
|17,08
|5.347.122.492
|% -0,12
|
|ADESE
|2,44
|772.153.693
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2401
|27,2551
|% 0,18
|
|Euro
|28,8297
|28,8552
|% 0,04
|
|Sterlin
|33,0663
|33,2322
|% -0,18
|
|Frank
|29,6747
|29,8535
|% -0,13
|
|Riyal
|7,2429
|7,2792
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-14,51
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|-10,37
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-38,00
|
|Tam
|11.050
|11.149
|-49,00
|
|Yarım
|5.542
|5.597
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.799
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,97
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,09
|20,11
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,59
|92,59
|0,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 78 kaybederek (% -0.03 ) 8, 715
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, ALBRK, KATMR
-
17:59XU100
Endeks 8, 293 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 166, 397.00 milyon TL de
-
17:59KATMR
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 460, 137 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 9.62 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 476, 767 adet işlem