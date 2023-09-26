***IRF* *ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***IRF******ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [IRF]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFonun Değerleme ve Saklamacı kuruluşu tarafından İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (IRF) portföyünde bulunan 109 adet fondan 1'inin muhasebe kaydında yapılan hata fark edilerek düzelttirilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Değerleme ve Saklamacı kuruluş tarafından bilgilendirilmiştir.Fon yatırımcılarının ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.İstanbul Portföy Yönetimi A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197500BIST