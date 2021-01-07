***ISATR* *AKMEN* *HALKB* *GARAN* *VESTL* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi
07.01.2021 17:30
***ISATR******AKMEN******HALKB******GARAN******VESTL******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, GARAN, ISATR, HALKB, VESTL, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BH5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 07/01/2021 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRANE2915 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 07/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB12129 FİNANSMAN BONOSU 07/01/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12136 FİNANSMAN BONOSU 07/01/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12136 FİNANSMAN BONOSU 07/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTL TRSVSTL72227 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN12113 FİNANSMAN BONOSU 07/01/2021 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897851
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.523
En Düşük
1.506
18:057,3685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0626
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3724
En Düşük
7,2382
18:059,0493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0407
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0493
En Düşük
8,8939
18:05452,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,01
|Açılış
|: 452,85
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
453,40
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|8,03
|2.190.996
|% 10,00
|
|CMBTN
|346,60
|36.223.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.487,10
|4.803.411
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.803.861
|% 10,00
|
|UZERB
|66,55
|969.194
|% 10,00
|
|OLMIP
|8,75
|6.633.428
|% -9,98
|
|NIBAS
|44,56
|29.231.421
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|13.542.869
|% -9,97
|
|OYAYO
|8,44
|110.025.014
|% -8,66
|
|ISKUR
|351.000,00
|351.000
|% -7,63
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|GARAN
|10,52
|1.746.473.738
|% 1,06
|
|GUBRF
|72,40
|1.551.840.995
|% 4,55
|
|ASELS
|18,96
|1.295.358.120
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,54
|1.149.748.539
|% 2,45
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|TSKB
|1,86
|823.958.767
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,55
|591.895.860
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,43
|1.014.248.396
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3613
|7,3685
|% 0,86
|
|Euro
|9,0348
|9,0493
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,9395
|9,9894
|% 0,25
|
|Frank
|8,2682
|8,3180
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9529
|1,9627
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-2,61
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,17
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,39
|54,39
|0,09
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 49 artarak (% 1.12 ) 1, 676
-
17:57XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 31, 391.00 milyon TL de
-
17:57TEKTU
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 066, 959 adet işlem
-
17:55OTKAR
Yüzde 9.98 oranında artışla 430.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 377 adet işlem
-
17:53KRTEK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 946 adet işlem