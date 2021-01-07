***ISATR* *AKMEN* *HALKB* *GARAN* *VESTL* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***ISATR******AKMEN******HALKB******GARAN******VESTL******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, GARAN, ISATR, HALKB, VESTL, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BH5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 07/01/2021 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRANE2915 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 07/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB12129 FİNANSMAN BONOSU 07/01/2021 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12136 FİNANSMAN BONOSU 07/01/2021 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12136 FİNANSMAN BONOSU 07/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeVESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTL TRSVSTL72227 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN12113 FİNANSMAN BONOSU 07/01/2021 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897851BIST