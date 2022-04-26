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***ISATR* *AKMEN* *ISMEN* *KTKVK* *EKTVK* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi

26.04.2022 17:21
***ISATR* *AKMEN* *ISMEN* *KTKVK* *EKTVK* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım F


***ISATR******AKMEN******ISMEN******KTKVK******EKTVK******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, EKTVK, ISATR, ISMEN, KTKVK, ORFIN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01DI9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 26/04/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01DK5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 26/04/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01DL3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 26/04/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS42242 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/04/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS42242 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB42225 FİNANSMAN BONOSU 26/04/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD07ER4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 26/04/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD07ES2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 26/04/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42262 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/04/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42262 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK422C4 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/04/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK422C4 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFNK2219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023925


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EPLAS 19,26 19.166.442 % 9,99  
ACSEL 47,42 55.129.756 % 9,97  
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