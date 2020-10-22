***ISATR* *AKMEN* *KARSN* *EKTVK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
22.10.2020 17:19
***ISATR******AKMEN******KARSN******EKTVK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, EKTVK, ISATR, KARSN, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01B63 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 22/10/2020 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISBE2035 FİNANSMAN BONOSU 22/10/2020 İtfa
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSN72212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSN72311 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNA2014 FİNANSMAN BONOSU 22/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883077
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -13,19
|Açılış
|: 1.214
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|Önceki Kapanış
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1.216
En Düşük
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|| 0,1254
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|| 0,1273
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 483,49
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491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|10,45
|331.627.493
|% 10,00
|
|KONYA
|756,80
|236.578.620
|% 10,00
|
|ARMDA
|61,05
|15.373.303
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.954.542
|% 10,00
|
|KARTN
|1.125,70
|1.383.485
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,95
|67.434.191
|% -10,00
|
|MERKO
|15,75
|52.635.849
|% -10,00
|
|VANGD
|8,92
|3.602.146
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|125.108.460
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|28.475.390
|% -9,96
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|SISE
|6,84
|1.040.285.267
|% -1,72
|
|ASELS
|18,34
|969.531.281
|% 1,49
|
|AKBNK
|5,12
|911.277.092
|% -5,19
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|SKBNK
|1,99
|776.631.920
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,25
|782.321.713
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,90
|439.848.899
|% -1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9315
|7,9381
|% 1,61
|
|Euro
|9,3802
|9,3914
|% 1,37
|
|Sterlin
|10,3549
|10,4068
|% 1,12
|
|Frank
|8,7141
|8,7666
|% 1,39
|
|Riyal
|2,1096
|2,1202
|% 1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-20,61
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|42,39
|42,39
|0,68
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