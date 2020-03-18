***ISATR* *AKMEN* *KATVK* *YKYAT* *ZORLF* *NRHOL* *FBBNK* *YDATH* *YDTPF* *ISMEN* *BRKVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









***ISATR******AKMEN******KATVK******YKYAT******ZORLF******NRHOL******FBBNK******YDATH******YDTPF******ISMEN******BRKVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, BRKVY, FBBNK, ISATR, ISMEN, KATVK, NRHOL, YDATH, YDTPF, YKYAT, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM018E3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/03/2020 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM018O2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/03/2020 İtfaBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS52011 FİNANSMAN BONOSU 18/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRSFIBA10016 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB62911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD32086 FİNANSMAN BONOSU 18/03/2020 İtfaKATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLM62010 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRFNHOLA2012 FİNANSMAN BONOSU 18/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YDATH TRSYDAT32212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş. YDTPF TRFYDTP42018 FİNANSMAN BONOSU 18/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM32011 FİNANSMAN BONOSU 18/03/2020 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72014 FİNANSMAN BONOSU 18/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT080328T15 DEVLET TAHVİLİ 18/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT120325T12 DEVLET TAHVİLİ 18/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT140922T17 DEVLET TAHVİLİ 18/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830476BIST