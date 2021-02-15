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***ISATR* *AKMEN* *KORTS* *EKOFA* *GARAN* *PBTR* *BRKT* *YKBNK* *ODEA* *ZOREN* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve

15.02.2021 18:01



***ISATR******AKMEN******KORTS******EKOFA******GARAN******PBTR******BRKT******YKBNK******ODEA******ZOREN******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, BRKT, EKOFA, ERGLI, GARAN, ISATR, KORTS, ODEA, PBTR, YKBNK, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BO1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 15/02/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT221B9 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/02/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT221B9 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF22118 FİNANSMAN BONOSU 15/02/2021 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT22113 FİNANSMAN BONOSU 15/02/2021 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT22113 FİNANSMAN BONOSU 15/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRAN23013 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 15/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB22128 FİNANSMAN BONOSU 15/02/2021 İtfa
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB22144 FİNANSMAN BONOSU 15/02/2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52126 FİNANSMAN BONOSU 15/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTA2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRSODEA62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMFK2120 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMFK2120 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/02/2021 Taksitli İtfa
SET VARLIK KİRALAMA A.Ş. SETVK TRDSVKA83319 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32120 FİNANSMAN BONOSU 15/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42129 FİNANSMAN BONOSU 15/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN72117 FİNANSMAN BONOSU 15/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909698


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