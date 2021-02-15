***ISATR* *AKMEN* *KORTS* *EKOFA* *GARAN* *PBTR* *BRKT* *YKBNK* *ODEA* *ZOREN* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve









***ISATR******AKMEN******KORTS******EKOFA******GARAN******PBTR******BRKT******YKBNK******ODEA******ZOREN******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, BRKT, EKOFA, ERGLI, GARAN, ISATR, KORTS, ODEA, PBTR, YKBNK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BO1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 15/02/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT221B9 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/02/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT221B9 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF22118 FİNANSMAN BONOSU 15/02/2021 İtfaEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT22113 FİNANSMAN BONOSU 15/02/2021 İtfaEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT22113 FİNANSMAN BONOSU 15/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRAN23013 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 15/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB22128 FİNANSMAN BONOSU 15/02/2021 İtfaTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB22144 FİNANSMAN BONOSU 15/02/2021 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52126 FİNANSMAN BONOSU 15/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTA2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeODEA BANK A.Ş. ODEA TRSODEA62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMFK2120 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMFK2120 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/02/2021 Taksitli İtfaSET VARLIK KİRALAMA A.Ş. SETVK TRDSVKA83319 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32120 FİNANSMAN BONOSU 15/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42129 FİNANSMAN BONOSU 15/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN72117 FİNANSMAN BONOSU 15/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909698BIST