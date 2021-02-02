***ISATR* *AKMEN* *QNBFF* *ALNTF* *ZORLF* *YATVK* *VAKVK* *BRKT* *EKTVK* *DEVA* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve









***ISATR******AKMEN******QNBFF******ALNTF******ZORLF******YATVK******VAKVK******BRKT******EKTVK******DEVA******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, ALNTF, BRKT, DEVA, EKTVK, ISATR, QNBFF, VAKVK, YATVK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK22139 FİNANSMAN BONOSU 02/02/2021 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BM5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 02/02/2021 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF22116 FİNANSMAN BONOSU 02/02/2021 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF22116 FİNANSMAN BONOSU 02/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT22139 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT22139 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA42219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA52119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS22137 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS22137 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS22145 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS22145 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS22178 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS22178 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS22186 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS22186 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB72712 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 02/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF22111 FİNANSMAN BONOSU 02/02/2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS22119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 İtfaYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS22119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72113 FİNANSMAN BONOSU 02/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907026BIST