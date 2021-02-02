***ISATR* *AKMEN* *QNBFF* *ALNTF* *ZORLF* *YATVK* *VAKVK* *BRKT* *EKTVK* *DEVA* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve
02.02.2021 17:54
***ISATR******AKMEN******QNBFF******ALNTF******ZORLF******YATVK******VAKVK******BRKT******EKTVK******DEVA******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, ALNTF, BRKT, DEVA, EKTVK, ISATR, QNBFF, VAKVK, YATVK, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK22139 FİNANSMAN BONOSU 02/02/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BM5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 02/02/2021 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF22116 FİNANSMAN BONOSU 02/02/2021 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF22116 FİNANSMAN BONOSU 02/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT22139 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT22139 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA42219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA52119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS22137 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS22137 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS22145 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS22145 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS22178 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS22178 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS22186 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS22186 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB72712 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 02/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF22111 FİNANSMAN BONOSU 02/02/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS22119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 İtfa
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS22119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72113 FİNANSMAN BONOSU 02/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907026
BIST