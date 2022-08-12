***ISATR* *AKTVK* *YATVK* *NRHOL* *ARCLK* *QNBFB* *SMRVA* *BRKT* *DNFIN* *YKBNK* *PALEN* *SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım
12.08.2022 17:22
***ISATR******AKTVK******YATVK******NRHOL******ARCLK******QNBFB******SMRVA******BRKT******DNFIN******YKBNK******PALEN******SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTVK, ARCLK, BRKT, DNFIN, ISATR, NRHOL, PALEN, QNBFB, SKYMD, SMRVA, YATVK, YKBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK82218 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/08/2022 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK82218 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL22315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82224 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/08/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82224 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82232 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/08/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82232 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK82223 FİNANSMAN BONOSU 12/08/2022 İtfa
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB82221 FİNANSMAN BONOSU 12/08/2022 İtfa
NUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRFNHOLK2218 FİNANSMAN BONOSU 12/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. PALEN TRSPLENK2314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK82235 FİNANSMAN BONOSU 12/08/2022 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD82210 FİNANSMAN BONOSU 12/08/2022 İtfa
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVY82216 FİNANSMAN BONOSU 12/08/2022 İtfa
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL72316 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL72316 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/08/2022 Taksitli İtfa
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS82212 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/08/2022 İtfa
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS82212 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82240 FİNANSMAN BONOSU 12/08/2022 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82257 FİNANSMAN BONOSU 12/08/2022 İtfa
TCMB TRT120822F16 DÖVİZLİ HAZİNE İÇ BORÇLANMA SENEDİ 12/08/2022 İtfa
TCMB TRT120822F16 DÖVİZLİ HAZİNE İÇ BORÇLANMA SENEDİ 12/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055095
BIST