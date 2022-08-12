***ISATR* *AKTVK* *YATVK* *NRHOL* *ARCLK* *QNBFB* *SMRVA* *BRKT* *DNFIN* *YKBNK* *PALEN* *SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***ISATR******AKTVK******YATVK******NRHOL******ARCLK******QNBFB******SMRVA******BRKT******DNFIN******YKBNK******PALEN******SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTVK, ARCLK, BRKT, DNFIN, ISATR, NRHOL, PALEN, QNBFB, SKYMD, SMRVA, YATVK, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK82218 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/08/2022 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK82218 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL22315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82224 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/08/2022 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82224 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82232 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/08/2022 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82232 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK82223 FİNANSMAN BONOSU 12/08/2022 İtfaTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB82221 FİNANSMAN BONOSU 12/08/2022 İtfaNUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRFNHOLK2218 FİNANSMAN BONOSU 12/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemePALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. PALEN TRSPLENK2314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK82235 FİNANSMAN BONOSU 12/08/2022 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD82210 FİNANSMAN BONOSU 12/08/2022 İtfaSÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVY82216 FİNANSMAN BONOSU 12/08/2022 İtfaSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL72316 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL72316 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/08/2022 Taksitli İtfaYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS82212 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/08/2022 İtfaYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS82212 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82240 FİNANSMAN BONOSU 12/08/2022 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82257 FİNANSMAN BONOSU 12/08/2022 İtfaTCMB TRT120822F16 DÖVİZLİ HAZİNE İÇ BORÇLANMA SENEDİ 12/08/2022 İtfaTCMB TRT120822F16 DÖVİZLİ HAZİNE İÇ BORÇLANMA SENEDİ 12/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055095BIST