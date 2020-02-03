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***ISATR* *ALNTF* *KOTON* *OYYAT* *SEKFA* *ARNFK* *DEVA* *ZOREN* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

03.02.2020 15:45
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ALNTF******KOTON******OYYAT******SEKFA******ARNFK******DEVA******ZOREN******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, ARNFK, DEVA, ERGLI, ISATR, KOTON, OYYAT, SEKFA, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF22025 FİNANSMAN BONOSU 03/02/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF22033 FİNANSMAN BONOSU 03/02/2020 İtfa
ARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSAREN22010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/02/2020 İtfa
ARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSAREN22010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA52010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA52119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT22014 FİNANSMAN BONOSU 03/02/2020 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT22014 FİNANSMAN BONOSU 03/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT22022 FİNANSMAN BONOSU 03/02/2020 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT22022 FİNANSMAN BONOSU 03/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT62010 FİNANSMAN BONOSU 03/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT62028 FİNANSMAN BONOSU 03/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB22011 FİNANSMAN BONOSU 03/02/2020 İtfa
KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOTON TRSKOTN82018 FİNANSMAN BONOSU 03/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMD22018 FİNANSMAN BONOSU 03/02/2020 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH22021 FİNANSMAN BONOSU 03/02/2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62019 FİNANSMAN BONOSU 03/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816685


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CELHA 9,96 4.624.450 % 20,00  
RYSAS 8,49 18.982.194 % 19,92  
RYGYO 7,78 9.645.475 % 19,88  
ISATR 253.000,00 253.000 % 15,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7591 7,7980 % -1,53  
Frank 6,1732 6,2104 % -0,25  
Riyal 1,5903 1,5983 % -0,01  
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