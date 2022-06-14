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***ISATR* *ARZUM* *ISBTR* *YGGYO* *CUSAN* *ISCTR* *ISBIR* *SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

14.06.2022 09:24
***ISATR* *ARZUM* *ISBTR* *YGGYO* *CUSAN* *ISCTR* *ISBIR* *SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası


***ISATR******ARZUM******ISBTR******YGGYO******CUSAN******ISCTR******ISBIR******SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [ARZUM, CUSAN, ISBIR, SARKY, YGGYO, ISATR, ISBTR, ISCTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ARZUM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4656938 TL Teorik Fiyat: 17,764 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) CUSAN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4444445 TL Teorik Fiyat: 10,016 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISBIR.E Pay Başına Brüt Temettü 0,5 TL Teorik Fiyat: 45,48 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SARKY.E %33.33333 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 14,993 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YGGYO.E %50  İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 19,16 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISATR.E İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 501.482,009 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISBTR.E İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 51.975,38 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISCTR.E % 122.2177137 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 5,036 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037116


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BIST En Aktif Hisseler10:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SARKY 19,99 28.948.174 % 33,33  
UFUK 59,90 950.183 % 8,03  
ORCAY 19,25 8.296.292 % 6,06  
DARDL 3,89 17.831.593 % 5,71  
PENTA 451,70 2.511.041 % 4,90  
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10:04 Alış Satış %  
Dolar 17,2091 17,2183 % -0,25  
Euro 17,9975 18,0320 % 0,22  
Sterlin 20,8515 20,9561 % -0,08  
Frank 17,2294 17,3331 % -0,03  
Riyal 4,5708 4,5937 % -0,30  
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10:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.828 8,80  
Altın Gr. 1.012 1.012 2,74  
Cumhuriyet 6.748 6.850 -57,00  
Tam 6.702 6.823 5,00  
Yarım 3.290 3.337 2,00  
Çeyrek 1.648 1.668 1,00  
Gümüş.Ons 21,31 21,34 0,25  
Gümüş Gr. 11,79 11,81 0,10  
B. Petrol 123 123 0,81  
Seans Raporu 10:04
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