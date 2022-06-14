***ISATR* *ARZUM* *ISBTR* *YGGYO* *CUSAN* *ISCTR* *ISBIR* *SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.06.2022 09:24
***ISATR******ARZUM******ISBTR******YGGYO******CUSAN******ISCTR******ISBIR******SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARZUM, CUSAN, ISBIR, SARKY, YGGYO, ISATR, ISBTR, ISCTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARZUM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4656938 TL Teorik Fiyat: 17,764 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) CUSAN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4444445 TL Teorik Fiyat: 10,016 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISBIR.E Pay Başına Brüt Temettü 0,5 TL Teorik Fiyat: 45,48 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SARKY.E %33.33333 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 14,993 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YGGYO.E %50 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 19,16 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISATR.E İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 501.482,009 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISBTR.E İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 51.975,38 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISCTR.E % 122.2177137 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 5,036 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037116
BIST