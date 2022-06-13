***ISATR* *ARZUM* *ISBTR* *YGGYO* *CUSAN* *ISCTR* *ISBIR* *SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
13.06.2022 17:12
***ISATR******ARZUM******ISBTR******YGGYO******CUSAN******ISCTR******ISBIR******SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ARZUM, CUSAN, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISBIR, SARKY, YGGYO
14.06.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ARZUM EV ALETLERI ARZUM 0,4656938 0,4191244
CUHADAROGLU METAL CUSAN 0,4444445 0,4
ISBIR HOLDING ISBIR 0,5 0,45
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
IS BANKASI ISATR 9.777,417 Kaydi Pay C grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 payı verilecektir.
IS BANKASI ISBTR 488,87086 Kaydi Pay C grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 payı verilecektir.
IS BANKASI ISCTR 122,21771 Kaydi Pay C grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 payı verilecektir.
SARKUYSAN SARKY 33,33333 Kaydi Pay
YENI GIMAT GMYO YGGYO 50,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036962
BIST