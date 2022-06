***ISATR* *ARZUM* *ISBTR* *YGGYO* *CUSAN* *ISCTR* *ISBIR* *SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ISATR******ARZUM******ISBTR******YGGYO******CUSAN******ISCTR******ISBIR******SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ARZUM, CUSAN, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISBIR, SARKY, YGGYO14.06.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaARZUM EV ALETLERI ARZUM 0,4656938 0,4191244CUHADAROGLU METAL CUSAN 0,4444445 0,4ISBIR HOLDING ISBIR 0,5 0,45Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaIS BANKASI ISATR 9.777,417 Kaydi Pay C grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 payı verilecektir.IS BANKASI ISBTR 488,87086 Kaydi Pay C grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 payı verilecektir.IS BANKASI ISCTR 122,21771 Kaydi Pay C grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 payı verilecektir.SARKUYSAN SARKY 33,33333 Kaydi PayYENI GIMAT GMYO YGGYO 50,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036962BIST