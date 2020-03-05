***ISATR* *GARAN* *ISMEN* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***ISATR******GARAN******ISMEN******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler GARAN, ISATR, ISMEN, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017R1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 05/03/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017R1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 05/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB32010 FİNANSMAN BONOSU 05/03/2020 İtfaTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB32010 FİNANSMAN BONOSU 05/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD32037 FİNANSMAN BONOSU 05/03/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD32045 FİNANSMAN BONOSU 05/03/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD32060 FİNANSMAN BONOSU 05/03/2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62019 FİNANSMAN BONOSU 05/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824523BIST