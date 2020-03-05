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***ISATR* *GARAN* *ISMEN* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

05.03.2020 14:41
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******GARAN******ISMEN******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GARAN, ISATR, ISMEN, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017R1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 05/03/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017R1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 05/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB32010 FİNANSMAN BONOSU 05/03/2020 İtfa
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB32010 FİNANSMAN BONOSU 05/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD32037 FİNANSMAN BONOSU 05/03/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD32045 FİNANSMAN BONOSU 05/03/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD32060 FİNANSMAN BONOSU 05/03/2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62019 FİNANSMAN BONOSU 05/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824523


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BRKSN 3,08 6.067.431 % 14,93  
BURCE 7,63 11.271.170 % 14,91  
BURVA 16,50 383.211 % 13,32  
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Sterlin 7,8872 7,9267 % 1,16  
Frank 6,4129 6,4515 % 1,35  
Riyal 1,6257 1,6339 % 0,68  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 325 325 5,25  
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Tam 2.144 2.198 23,51  
Yarım 1.036 1.063 11,38  
Çeyrek 520 532 5,68  
Gümüş.Ons 17,29 17,32 0,06  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,02  
B. Petrol 50,76 50,76 -0,37  
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