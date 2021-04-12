***ISATR* *GEDIK* *USAK* *BRKT* *GLBMD* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı









***ISATR******GEDIK******USAK******BRKT******GLBMD******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BRKT, ERGLI, GEDIK, GLBMD, ISATR, USAKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT421A7 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/04/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT421A7 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT421B5 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/04/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT421B5 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT82117 FİNANSMAN BONOSU 12/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT82125 FİNANSMAN BONOSU 12/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKMA2117 FİNANSMAN BONOSU 12/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeGLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMK42113 FİNANSMAN BONOSU 12/04/2021 İtfaTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB42118 FİNANSMAN BONOSU 12/04/2021 İtfaUŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926808BIST