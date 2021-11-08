***ISATR* *HALKB* *GEDIK* *ZORLF* *TCRYT* *KTKVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***ISATR******HALKB******GEDIK******ZORLF******TCRYT******KTKVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler GEDIK, ISATR, KTKVK, TCRYT, HALKB, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKMA2117 FİNANSMAN BONOSU 08/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISBK2128 FİNANSMAN BONOSU 08/11/2021 İtfaTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB22212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKK2187 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/11/2021 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKK2187 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMDK2110 FİNANSMAN BONOSU 08/11/2021 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK2111 FİNANSMAN BONOSU 08/11/2021 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK2111 FİNANSMAN BONOSU 08/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975798BIST