***ISATR* *HALKB* *ZORLF* *ZOREN* *BSRFK* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***ISATR******HALKB******ZORLF******ZOREN******BSRFK******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, BSRFK, ISATR, HALKB, ZOREN, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK52011 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2020 İtfaAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK52060 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2020 İtfaBAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR12138 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR22111 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB52018 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2020 İtfaTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB22212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2035 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF52016 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2020 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF52016 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844131BIST