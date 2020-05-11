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***ISATR* *HALKB* *ZORLF* *ZOREN* *BSRFK* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi

11.05.2020 16:36
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******HALKB******ZORLF******ZOREN******BSRFK******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, BSRFK, ISATR, HALKB, ZOREN, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK52011 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2020 İtfa
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK52060 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2020 İtfa
BAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR12138 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR22111 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB52018 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2020 İtfa
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB22212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2035 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF52016 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2020 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF52016 FİNANSMAN BONOSU 11/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844131


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 12,78 20.870 % 10,02  
IHLGM 1,21 346.730.414 % 10,00  
DEVA 15,84 10.394.240 % 10,00  
GEDIK 22,44 26.508.469 % 10,00  
DAGI 2,97 8.667.369 % 10,00  
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Sterlin 8,7144 8,7581 % -0,56  
Frank 7,2431 7,2868 % -0,33  
Riyal 1,8780 1,8875 % -0,10  
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Altın Gr. 386 386 -1,53  
Cumhuriyet 2.487 2.541 -28,40  
Tam 2.560 2.607 -29,20  
Yarım 1.249 1.274 -14,30  
Çeyrek 623 637 -7,10  
Gümüş.Ons 15,40 15,44 -0,04  
Gümüş Gr. 3,51 3,52 -0,01  
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