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***ISATR* *HAYAT* *AKTVK* *HALKB* *DZGYO* *USAK* *QNBFB* *DOFIN* *ISMEN* *YKBNK* *TRKSH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları

13.03.2020 16:13
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******HAYAT******AKTVK******HALKB******DZGYO******USAK******QNBFB******DOFIN******ISMEN******YKBNK******TRKSH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTVK, DOFIN, DZGYO, HAYAT, ISATR, ISMEN, QNBFB, HALKB, TRKSH, USAK, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK32023 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/03/2020 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK32023 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DORUK FİNANSMAN A.Ş. DOFIN TRFDRFN32017 FİNANSMAN BONOSU 13/03/2020 İtfa
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DZGYO TRFDZYO32019 FİNANSMAN BONOSU 13/03/2020 İtfa
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRSHYTV92015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB42027 FİNANSMAN BONOSU 13/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD32052 FİNANSMAN BONOSU 13/03/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK32016 FİNANSMAN BONOSU 13/03/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK32016 FİNANSMAN BONOSU 13/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12110 FİNANSMAN BONOSU 13/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK32014 FİNANSMAN BONOSU 13/03/2020 İtfa
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32021 FİNANSMAN BONOSU 13/03/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32021 FİNANSMAN BONOSU 13/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828773


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CLEBI 68,20 4.055.488 % 10,00  
CELHA 5,72 580.945 % 10,00  
QNBFB 37,56 1.617.927 % 9,95  
PEKGY 1,99 5.387.501 % 9,94  
DITAS 7,86 490.718 % 9,93  
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Frank 6,5650 6,6046 % -1,47  
Riyal 1,6708 1,6792 % -0,38  
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