***ISATR* *HAYAT* *AKTVK* *HALKB* *DZGYO* *USAK* *QNBFB* *DOFIN* *ISMEN* *YKBNK* *TRKSH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









***ISATR******HAYAT******AKTVK******HALKB******DZGYO******USAK******QNBFB******DOFIN******ISMEN******YKBNK******TRKSH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTVK, DOFIN, DZGYO, HAYAT, ISATR, ISMEN, QNBFB, HALKB, TRKSH, USAK, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK32023 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/03/2020 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK32023 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDORUK FİNANSMAN A.Ş. DOFIN TRFDRFN32017 FİNANSMAN BONOSU 13/03/2020 İtfaDENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DZGYO TRFDZYO32019 FİNANSMAN BONOSU 13/03/2020 İtfaHAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRSHYTV92015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB42027 FİNANSMAN BONOSU 13/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD32052 FİNANSMAN BONOSU 13/03/2020 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK32016 FİNANSMAN BONOSU 13/03/2020 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK32016 FİNANSMAN BONOSU 13/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12110 FİNANSMAN BONOSU 13/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK32014 FİNANSMAN BONOSU 13/03/2020 İtfaUŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32021 FİNANSMAN BONOSU 13/03/2020 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32021 FİNANSMAN BONOSU 13/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828773BIST