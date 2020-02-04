***ISATR* *HAYAT* *HALKB* *ALNTF* *ZORLF* *HLVKS* *GARAN* *TFNVK* *ISMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***ISATR******HAYAT******HALKB******ALNTF******ZORLF******HLVKS******GARAN******TFNVK******ISMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ALNTF, GARAN, HAYAT, HLVKS, ISATR, ISMEN, TFNVK, HALKB, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF22017 FİNANSMAN BONOSU 04/02/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01707 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 04/02/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01707 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 04/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01723 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 04/02/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01723 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 04/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22012 FİNANSMAN BONOSU 04/02/2020 İtfaHAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRSHYTV22012 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/02/2020 İtfaHAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRSHYTV22012 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA22013 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/02/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA22013 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB72712 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 04/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD22012 FİNANSMAN BONOSU 04/02/2020 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK22025 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/02/2020 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK22025 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL22051 FİNANSMAN BONOSU 04/02/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL22051 FİNANSMAN BONOSU 04/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF62015 FİNANSMAN BONOSU 04/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816997BIST