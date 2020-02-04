***ISATR* *HAYAT* *HALKB* *ALNTF* *ZORLF* *HLVKS* *GARAN* *TFNVK* *ISMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
04.02.2020 16:50
***ISATR******HAYAT******HALKB******ALNTF******ZORLF******HLVKS******GARAN******TFNVK******ISMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, GARAN, HAYAT, HLVKS, ISATR, ISMEN, TFNVK, HALKB, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF22017 FİNANSMAN BONOSU 04/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01707 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 04/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01707 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 04/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01723 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 04/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01723 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 04/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22012 FİNANSMAN BONOSU 04/02/2020 İtfa
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRSHYTV22012 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/02/2020 İtfa
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRSHYTV22012 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA22013 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/02/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA22013 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB72712 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 04/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD22012 FİNANSMAN BONOSU 04/02/2020 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK22025 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/02/2020 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK22025 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL22051 FİNANSMAN BONOSU 04/02/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL22051 FİNANSMAN BONOSU 04/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF62015 FİNANSMAN BONOSU 04/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816997
BIST