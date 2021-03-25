***ISATR* *INALR* *ALNTF* *ZORLF* *VAKVK* *GARAN* *EKTVK* *ARNFK* *EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
25.03.2021 17:11
***ISATR******INALR******ALNTF******ZORLF******VAKVK******GARAN******EKTVK******ARNFK******EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/c93d0e33-e278-4cef-8bc6-c1fcc2c715fe/dibs1.txt?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c93d0e33-e278-4cef-8bc6-c1fcc2c715fe-mc7basL
İlgili Şirketler ALNTF, ARNFK, EKTVK, EXIMB, GARAN, INALR, ISATR, VAKVK, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF32115 FİNANSMAN BONOSU 25/03/2021 İtfa
ARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSARENA2127 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. EXIMB TRSEXIM92818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 25/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32136 FİNANSMAN BONOSU 25/03/2021 İtfa
İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INALR TRSINAL62119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB92918 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 25/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK32132 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/03/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK32132 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK32157 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/03/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK32157 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF52115 FİNANSMAN BONOSU