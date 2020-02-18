***ISATR* *ISKUR* *EUKYO* *DYOBY* *OLMIP* *ISBTR* *TIB* *HDFGS* *ISGYO* *ISCTR* *HPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
18.02.2020 09:19
***ISATR******ISKUR******EUKYO******DYOBY******OLMIP******ISBTR******TIB******HDFGS******ISGYO******ISCTR******HPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [EUKYO, DYOBY, HDFGS, ISGYO, OLMIP, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB]
İlgili Fonlar [HPF]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819802
BIST
10:59119.798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -993,41
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
10:596,0674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0216
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
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6,0703
En Düşük
6,0411
10:596,5720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
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6,5770
En Düşük
6,5466
10:59309,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,53
|Açılış
|: 309,88
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,14
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,78
|907
|% 11,51
|
|BOSSA
|11,71
|6.384.193
|% 10,47
|
|HALKS
|2,75
|83.960
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|158
|% 10,00
|
|SANEL
|4,15
|13.903
|% 9,21
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|NATEN
|19,00
|1.109.752
|% -9,70
|
|ARDYZ
|14,43
|8.516.487
|% -8,73
|
|GSRAY
|3,54
|641.357.432
|% 2,61
|
|THYAO
|15,10
|406.029.433
|% -1,24
|
|ASELS
|29,04
|384.823.907
|% 0,35
|
|ODAS
|2,33
|208.001.995
|% -1,27
|
|TSPOR
|6,10
|204.109.678
|% 9,12
|
|GSRAY
|3,54
|641.357.432
|% 2,61
|
|ODAS
|2,33
|208.001.995
|% -1,27
|
|EKGYO
|1,64
|87.570.062
|% -1,20
|
|PETKM
|4,08
|163.173.504
|% -1,92
|
|IHLGM
|1,34
|47.775.615
|% -2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8643
|7,9037
|% 0,35
|
|Frank
|6,1690
|6,2062
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6131
|1,6212
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|6,65
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,51
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,90
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|56,81
|56,81
|-0,86
|