***ISATR* *ISKUR* *EUKYO* *DYOBY* *OLMIP* *ISBTR* *TIB* *HDFGS* *ISGYO* *ISCTR* *HPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu









***ISATR******ISKUR******EUKYO******DYOBY******OLMIP******ISBTR******TIB******HDFGS******ISGYO******ISCTR******HPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [EUKYO, DYOBY, HDFGS, ISGYO, OLMIP, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB]İlgili Fonlar [HPF]TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819802BIST