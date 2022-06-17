***ISATR* *ISKUR* *GLRYH* *DOKTA* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.06.2022 09:09
***ISATR******ISKUR******GLRYH******DOKTA******ISBTR******TIB******ISCTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DOKTA, GLRYH, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037835
BIST
10:502.497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,75
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.500
En Düşük
2.486
10:5017,3155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0172
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3273
En Düşük
17,2717
10:5018,2163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0589
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2939
En Düşük
18,1532
10:501.029,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,53
|Açılış
|: 1.029,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler10:50
|SANEL
|6,77
|4.543.795
|% 9,90
|
|LIDFA
|10,57
|413.636
|% 9,65
|
|KMPUR
|33,70
|55.641.574
|% 8,37
|
|ATSYH
|41,00
|123.410
|% 7,89
|
|PRDGS
|2,96
|269.596.102
|% 7,25
|
|SNKRN
|31,80
|91.234
|% -4,79
|
|EUREN
|25,02
|82.503.291
|% -3,99
|
|TETMT
|244,20
|3.327.409
|% -3,86
|
|DOAS
|77,55
|53.609.609
|% -2,88
|
|DOBUR
|50,00
|378.150
|% -2,82
|
|SISE
|21,50
|550.783.529
|% 2,09
|
|THYAO
|47,26
|526.151.116
|% -0,17
|
|SASA
|44,90
|473.939.472
|% -1,19
|
|EREGL
|29,16
|441.665.730
|% -0,14
|
|KOZAL
|185,50
|304.068.448
|% 3,29
|
|PRDGS
|2,96
|269.596.102
|% 7,25
|
|ODAS
|2,97
|130.290.745
|% -1,66
|
|EKGYO
|2,57
|76.907.908
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,92
|113.824.549
|% 0,51
|
|SISE
|21,50
|550.783.529
|% 2,09
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3072
|17,3155
|% 0,10
|
|Euro
|18,2043
|18,2163
|% -0,32
|
|Sterlin
|21,2425
|21,3491
|% -0,30
|
|Frank
|17,8726
|17,9802
|% 0,26
|
|Riyal
|4,6016
|4,6247
|% 0,09
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-8,92
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-4,03
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.808
|6.913
|-53,00
|
|Yarım
|3.342
|3.381
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.690
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,67
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:05PRDGS
Yüzde 7.25 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 695, 323 adet işlem
-
11:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 2 artarak (% 0.38 ) 2, 730
-
11:03
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, PRDGS
-
11:03PRDGS
Yüzde 6.88 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 902, 205 adet işlem
-
11:01TSPOR
Yüzde 5.33 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 094, 557 adet işlem